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鴻海待遇好不好？去年員工平均薪資出爐

2019-06-01 00:06經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

日前有鴻海離職員工在PTT抱怨外國碩士學歷在鴻海月薪只有38K，引起網友熱議。鴻海薪資到底好不好？從證交所最新公布的上市公司去年員工平均薪資可以窺見一二，快來看！

根據證交所資料，鴻海集團旗下鴻準以596萬元奪下去年上市公司最佳員工待遇公司寶座，鴻海也不遑多讓，以323.5萬元排名第六，若扣除投控公司，則鴻海晉升至第二名。在同一份資料中顯示，鴻海員工有4,156人。因數據涵蓋基層到高層，雖無法看出最高、最低的極端值，但可作為與相同產業的比較參考數值。

鴻海董事長郭台銘先前指出，若選上總統，將解決台灣年輕人低薪問題。之後有鴻海離職員工在PTT發文，表示鴻海只給薪38K。鴻海對該事件發布聲明，該離職員工並無海外碩士學歷，且聲稱三年未調薪並非事實。後來郭董以潑糞說回應，「網路上現在抹紅、抹黑的，甚至往我身上要潑大便的都有，現在對這個事情只能說無奈。」

鴻海聲明稿指出，集團薪資單從2015年即採電子化作業，每年調薪計畫視各事業單位營運績效而調整。經查文章中該員2013年入職時月薪4萬元，之後於2014年月薪增加至4.3萬元、2015年再增加至4.74萬元。鴻海2017年整體平均調薪10%時，該員已離職。

上市櫃公司去年員工平均薪資31日晚間出爐，由鴻海集團旗下鴻準以596萬元奪下最佳員工待遇公司寶座，鴻海也不遑多讓，以323.5萬元排名第六，若扣除投控公司，則鴻海晉升至第二名；另「股王」大立光排150名，「權王」台積電則以200萬元排名第21。

據證交所統計，上市公司員工去年薪資前十名上櫃公司依序是，鴻準、三商、上緯投控、勤益投控、大眾投控、鴻海、旭隼、永豐餘、聯發科、太極能源。其中，排名第二至五名的三商、上緯投控、勤益投控、大眾投控屬於投控業，因員工多以集團高階主管兼任為主，相較一般企業涵蓋各層級員工，其平均薪資相對不具代表性。

鴻海薪資
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