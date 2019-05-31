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韓國瑜安排王小姐親人進北農？北農：他已工作5、6年

美墨大戰 台灣電子代工廠啟動應變措施

2019-05-31 21:45經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

美國將對墨西哥課關稅，超過九成產能都在墨西哥的伺服器大廠緯穎，受到壓力，緯穎代工廠緯創恐受波及。至於英業達伺服器部門中的15%營收，是從墨西哥廠出貨到美國，仁寶墨西哥廠目前是閒置狀態，只有廣達沒有墨西哥廠。

緯穎今天發布聲明表示，根據目前有限的美國官方消息，還有許多具體規則與細節仍需要釐清。緯穎已經有多個備案，並與客人在討論中，緯穎說，墨西哥已積極與美國對談，周末可能有新的變化，該公司會在情勢較明朗後，向外界說明。

至於緯創，法人表示，緯創目前在大陸中山廠，生產桌機與伺服器用的主機板，出貨到鴻海的墨西哥廠組裝，因此，沒有影響。緯創自己的墨西哥廠，有生產物聯網（IoT）及網路電話產品，數量不大，影響很小，但緯創有幫緯穎代工伺服器，這方面可能受到牽連。

英業達今天說，目前因應方式，是向美國申請自由貿易區，向美國海關報備，未來英業達墨西哥廠的貨物，是要進到美國本土，希望美國把英業達墨西哥廠的倉庫，視為美國倉庫的一部分，這樣對英業達的加工品，較無影響。

仁寶今天說，該公司在2011年向東芝購買墨西哥的電視組裝廠，隨著東芝不做電視機，出貨量已經變少，然後就沒用使用，但目前還是有一點產能，因此，沒有影響。

至於廣達在墨西哥沒有廠房，該公司伺服器產能除了在台灣之外，還有在美國的加州與田納西州，受到美中貿易戰對伺服器課稅的影響，廣達台灣廠與美國兩座廠，接單狀況都相當不錯，因此，未來是否形成轉單效應，值得後續觀察。

美國將對墨西哥課關稅，伺服器大廠緯穎受到壓力。 路透
美國將對墨西哥課關稅，伺服器大廠緯穎受到壓力。 路透
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