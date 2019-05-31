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藍天攜手Creative 筆電導入Super X-Fi技術

2019-05-31 20:35經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

藍天電腦（2362）強攻筆電市場，與專注音訊處理的Creative（創新科技）合作，將其Super X-Fi技術作為硬體元件產品中不可或缺的一部分，提供給其客戶群，讓用戶在電腦耳機中，聆聽猶如在劇院般的享受。

Creative指出，Super X-Fi改變用戶在使用耳機時在PC和筆記本電腦上體驗電影，音樂和遊戲的方式。 Super X-Fi 捕捉高級音響室中高端多揚聲器系統的聆聽體驗，實際上重現了相同的深度體驗 - 相同的深度、細節、聲場、三維，沉浸感和真實感。 這就像3D全息術的神奇之處，讓用戶在電腦耳機中，聆聽猶如在劇院般的享受。

藍天執行副總裁Stephen Chien表示，非常高興能與Creative合作，將其Super X-Fi技術作為我們硬體元件產品中不可或缺的一部分，提供給我們的客戶群。今天的筆電越來越多地用於體驗當今遊戲和電影內容的尖端圖形技術，而Super X-Fi將讓終端用戶有機會通過筆電耳機體驗家庭影院體驗。

Stephen Chien認為，這將成為電競遊戲中的音效技術規則改變者，並將幫助我們重新構建計算機的目標，創建卓越的娛樂平台。

利用先進的精密技術，將音頻系統的獨特聲學效果映射到三維空間中的人耳，超級X-Fi全息音頻體驗智能地將複雜音頻轉換為耳機完全相同的聆聽體驗。

此外，每個人在現實世界中聽到的聲音都不同，這取決於一個人的耳朵的形狀和頭部的結構。Super X-Fi進一步使用AI人工智能來映射個人的耳朵形狀和頭部輪廓，然後利用精密的算法來轉換和制訂每個人的音頻，使每個人聽起來都很完美，就像他們在真實世界所聽到的音頻一樣。

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