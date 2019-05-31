挺郭台銘選總統 夏普社長戴正吳看好帶領台灣結構改變

2019-05-31 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



夏普社長暨鴻海集團副總裁戴正吳說，鴻海入主後，夏普結構已經改變，台灣也需要結構改變，「我是很看好郭董來選、來做總統，台灣才會有結構改變。」

戴正吳強調，讓有真正拚經濟經驗的人來作，台灣才會有未來。為了扛起夏普責任，他2016年就辭任鴻海董事，但最近郭台銘點名他回鍋擔任鴻海董事，他也義無反顧挺老闆。

戴正吳也說，鴻海集團入主夏普後連續三年賺錢，鴻海注資夏普的錢都還沒用，「夏普的幹部其實可以自己救自己，只是管理不善，台灣的問題也是要自救。」