葉明水：台北國際電腦展COMPUTEX仍繼續成長

2019-05-31 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



近年電腦產業鉅變，連曾是歐洲最大電腦展的德國漢諾威電腦展都走入歷史，但今年台北國際電腦展COMPUTEX依舊維持成長，外貿協會秘書長葉明水今天表示，貿協2016年起賦予COMPUTEX全新定位「建構全球科技生態系」，從今年參展態勢看來，COMPUTEX已經做到很大的轉型，不僅屢有重量級大廠CEO前來發表最新產品，帶動整個生態系參與，且同期舉辦的亞洲指標新創展會InnoVEX更加入創新元素，約有五百家國際創投前來尋找標的，可說是一舉拉高國際視野，再度提升國際展覽位階。

針對當前電腦、通訊等ICT大展走入分工、分業，反觀台北國際電腦展規模仍持續提高，對此，葉明水說，今年主要受惠於南港展覽館2館首度啟用，胃納量增加，同時貿協自去年展後即著手洽邀資通訊廠商擴大參與，今年包括國際半導體大廠如AMD、Micron、Qualcomm陸續歸隊，加上物聯網主題持續發酵、工業電腦及解決方案不斷推陳出新，相關參展廠商家數及攤位數有顯著成長。