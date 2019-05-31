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葉明水：台北國際電腦展COMPUTEX仍繼續成長

2019-05-31 18:32聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

近年電腦產業鉅變，連曾是歐洲最大電腦展的德國漢諾威電腦展都走入歷史，但今年台北國際電腦展COMPUTEX依舊維持成長，外貿協會秘書長葉明水今天表示，貿協2016年起賦予COMPUTEX全新定位「建構全球科技生態系」，從今年參展態勢看來，COMPUTEX已經做到很大的轉型，不僅屢有重量級大廠CEO前來發表最新產品，帶動整個生態系參與，且同期舉辦的亞洲指標新創展會InnoVEX更加入創新元素，約有五百家國際創投前來尋找標的，可說是一舉拉高國際視野，再度提升國際展覽位階。

針對當前電腦、通訊等ICT大展走入分工、分業，反觀台北國際電腦展規模仍持續提高，對此，葉明水說，今年主要受惠於南港展覽館2館首度啟用，胃納量增加，同時貿協自去年展後即著手洽邀資通訊廠商擴大參與，今年包括國際半導體大廠如AMD、Micron、Qualcomm陸續歸隊，加上物聯網主題持續發酵、工業電腦及解決方案不斷推陳出新，相關參展廠商家數及攤位數有顯著成長。

此外，COMPUTEX也搭上全球最熱的新創議題，今年InnoVEX總計來自25國、467家新創公司參展，較去年成長逾20%，創歷年新高，貿協希望做到在今天的電腦展上，讓大家看到未來科技。

與2019年COMPUTEX台北國際電腦展同期舉辦的亞洲指標新創展會InnoVE...
與2019年COMPUTEX台北國際電腦展同期舉辦的亞洲指標新創展會InnoVEX系列活動Startup Matchmaking在30日落幕，吸引 (45) 位創投及大型企業共襄盛舉，與國內外新創完成240場次洽談。貿協提供
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