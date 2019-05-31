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台灣首屆IGBS綠建築峰會 台達分享節能方案及推動實務

2019-05-31 17:01經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電（2308）今（31）日應邀參加由美國綠建築協會(U.S. Green Building Council, USGBC)與台灣綠領協會共同舉辦的首屆International Green Building Symposium (IGBS) 國際綠建築峰會台灣站。

台達電品牌長暨基金會副董事長郭珊珊分享台達電如何以科技具體呼應USGBC推動綠建築、低碳交通以及資通訊基礎設施來打造智慧城市的生活。建置於台北企業總部內的IT資料中心，日前更獲得USGBC LEED V4 ID+C白金級認證，為全球首座獲此殊榮的綠色資料中心，即為最佳實證。

郭珊珊表示，USGBC所制定開發的LEED，是全球應用最廣泛的綠建築行業標準。台達電是台灣企業推廣綠建築的先行者，更是節能技術的解決方案提供者，在建築、交通、資通訊等智慧城市的重點領域，以互聯生智的科技來實踐永續。

例如台達電已獲得LEED白金級標章的美洲總部，以淨零耗能為目標不斷精進整體管理及設計；因應電動車產業快速成長的趨勢所開發V2H/ V2G雙向電動車充電設備，讓電網的電力調度更具彈性，增加城市的能源韌性。

台達電資訊長柯淑芬表示，台達電總部IT資料中心在USGBC專業的審視下，順利通過八項指標的審核，不僅獲得最高等級的白金級認證，更是目前LEED V4全球所有資料中心申請案件中最高分者。

這座資料中心使用多項台達自家的資料中心與節能解決方案，其中包括：高效率電源系統、精密式空調與氣流管理、LED節能照明方案、全面性能源監控系統等，搭配資訊服務部開發的IT資料中心深度虛擬化管理策略，於USGBC『能源與大氣』審核指標中，獲得能源效率最佳化的滿分，是全球首座在該項目獲得滿分的資料中心。

峰會中，樓宇自動化解決方案事業處資深處長江文興於專題演講中以具體案例說明樓宇自動化技術為建築帶來的效益，如位於吳江同里湖畔的中達低碳住宅以被動設計結合主動化控制，達到節能又舒適的居住環境；德國五星級飯店應用智能化區域控制，可依照房客入住、退房等情境調控燈光、遮陽簾等設備，兼顧節能及顧客滿意度。

台達電品牌長郭珊珊分享台達電如何以科技具體呼應USGBC推動綠建築、低碳交通以及...
台達電品牌長郭珊珊分享台達電如何以科技具體呼應USGBC推動綠建築、低碳交通以及資通訊基礎設施來打造智慧城市的生活。圖/台達提供
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