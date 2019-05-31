戴正吳：夏普要儘快推OLED筆電

2019-05-31 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



夏普社長暨鴻海集團副總裁戴正吳今（31）日在Computex期間視察展示的DynaBook新品以及商業應用提到，「儘快推出OLED筆電。」

戴正吳說：「夏普日本是第一家開始生產銷售OLED手機，也希望把OLED導入筆電應用目標積極研發推出。」記者追問是否今年可以看到，戴正吳則回說：「這要看研發進度，是目標。」