親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

學姊證實分手！恢復單身5個月 目前沒人追

韓國瑜昨晚被李佳芬拷打？事實是這樣還有多人陪同

戴正吳：夏普要儘快推OLED筆電

2019-05-31 15:02經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

夏普社長暨鴻海集團副總裁戴正吳今（31）日在Computex期間視察展示的DynaBook新品以及商業應用提到，「儘快推出OLED筆電。」

戴正吳說：「夏普日本是第一家開始生產銷售OLED手機，也希望把OLED導入筆電應用目標積極研發推出。」記者追問是否今年可以看到，戴正吳則回說：「這要看研發進度，是目標。」

戴正吳OLED筆電
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

和碩衝車電 獲國際大廠青睞

2019-05-31 01:57

和碩商用機器人 挑戰Pepper

2019-05-31 01:57

華為對手 乘機瓜分地盤

2019-05-31 01:53

IEEE封殺 華為5G雄心受挫

2019-05-31 01:53

新應用跨步 台歐合攻智慧工廠、無人機

2019-05-31 01:15

5G頻寬訂上限 業者有異見

2019-05-31 01:15

南亞科董座看華為風暴 別輕忽斷鏈危機

2019-05-31 01:15

四大利空 南亞科：DRAM價看跌

2019-05-31 01:15

NCC戰力折損…從主委缺到處長

2019-05-31 00:54

5G釋照前夕 NCC代理主委請辭

2019-05-31 00:54

張忠謀、施振榮、苗豐強 6月5日為IT找路

2019-05-31 00:07

LINE Bank網銀有三大優勢 強化反洗錢、金融犯罪防制

2019-05-30 20:13

台北5G高峰會登場 遠傳秀5G和AI應用

2019-05-30 16:35

5G競標恐三大殺兩小 業者：標金將很可觀

2019-05-30 15:40

若1%汽車換成電動車 台達科技有機會降低尖峰缺電風險

2019-05-30 15:15

亞太董呂芳銘：頻譜上限100M 是三大殺兩小

2019-05-30 14:59

李國鼎基金會講座／探IT產業新路 張忠謀、施振榮6月5日開講

2019-05-30 14:38

台韓經濟聯席會議 新北首發拚經濟

2019-05-30 14:18

溜狗VS 996 中美科技戰誰漁翁得利？

2019-05-30 14:10

林百里出席部務會議 經長：盼公部門與AI產業接軌

2019-05-30 14:05

5G高峰會登場 技術、服務、政策 3路搶商機

2019-05-30 13:58

台灣女兒蘇姿丰領軍 超微脫胎換骨

2019-05-30 11:00

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-30 10:26

遠傳啟動5G訊號結合AI檢驗技術 秀工業4.0應用

2019-05-30 09:40

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:43

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 08:27
看更多

熱門文章

新台幣5月創三年多來最大單月跌幅 為什麼依舊看貶？

2019-05-31 07:51

經理人涉LINE群組炒股 金管會重罰南山人壽

2019-05-30 18:16

台灣大車隊挖Uber司機 連派遣費都不收了

2019-05-30 17:49

新台幣匯率連三貶收31.61元 兩年四個月低點

2019-05-30 16:35

若1%汽車換成電動車 台達科技有機會降低尖峰缺電風險

2019-05-30 15:15

家族金控注意！金融機構董事會有這幾種樣態金管會要管

2019-05-30 17:52

資金回流 金管會將採「一條鞭」控管

2019-05-31 00:41

四大利空 南亞科：DRAM價看跌

2019-05-31 01:15

金昌石礦「被翻案」 台泥砲轟

2019-05-31 01:15

日清酒、山藥15產品降關稅 藍委批：不平等條約

2019-05-31 00:16

金管會出招！金控家族持股 不能當藏鏡人

2019-05-31 02:30

哈日族還在等什麼？外銀：下半年日圓、美元最強

2019-05-30 15:24

核四履約爭議台電與奇異和解 賠償金砍半為7.11億元

2019-05-30 18:55

IEEE封殺 華為5G雄心受挫

2019-05-31 01:53

經濟解析／外資5月瘋狂匯出 台灣雙率遭重擊

2019-05-30 18:08

死亡前兩年贈與 併入遺產課稅

2019-05-30 23:12

美中貿易戰刺激66台商回流 投資金額逾3300億元

2019-05-31 05:56

LINE信用評等機制將來台 憑分數可享金融服務

2019-05-30 18:30

不滿開發區土地被降編為農地 林義守暫緩投資案

2019-05-30 21:24

5G釋照前夕 NCC代理主委請辭

2019-05-31 00:54

經濟部再通過景碩等五案回台 累計66案投資額3300億元

2019-05-30 19:42

台商回流…盤點5缺 經部：今、明年供電有信心

2019-05-30 23:45

直言集／貿易自由化 勿淪討好日本藉口

2019-05-30 23:51

和碩衝車電 獲國際大廠青睞

2019-05-31 01:57

義聯林義守：請政府恢復大湖工商綜合區

2019-05-30 17:41

和碩商用機器人 挑戰Pepper

2019-05-31 01:57

雲林允能離岸風場705億元融資 4本土銀行參與

2019-05-31 11:30

駐外子公司員工薪水 不能列報母公司費用

2019-05-30 23:12

和碩新品發表會 商用服務型機器人、AR 眼鏡等亮相

2019-05-30 15:44

華為對手 乘機瓜分地盤

2019-05-31 01:53

景碩科技投資165億 台商回流累積逾3300億

2019-05-30 20:24

中信 獲選台灣最佳管理銀行

2019-05-31 02:30

南亞科董座看華為風暴 別輕忽斷鏈危機

2019-05-31 01:15

台商回流 景碩等五案過關

2019-05-31 00:41

南山人壽前經理Line炒股遭重罰 公司：求償商譽損失

2019-05-30 20:45

南山經理人炒股案 罰660萬

2019-05-31 02:30

NCC戰力折損…從主委缺到處長

2019-05-31 00:54

鎮瀾宮信徒 這位董座捐錢先問媽祖

2019-05-31 11:38

LINE Bank網銀有三大優勢 強化反洗錢、金融犯罪防制

2019-05-30 20:13

新應用跨步 台歐合攻智慧工廠、無人機

2019-05-31 01:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top