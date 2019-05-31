慧榮科技 推出首款單晶片可攜式SSD控制晶片解決方案

2019-05-31 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



全球記憶體市場雖然仍處於調整階段，不過，今年台北電腦展仍可看到各家廠商積極推出新一代的相關產品，其中，全球快閃記憶體控制晶片品牌慧榮科技，在台北電腦展發表最新款USB外接式固態硬碟（SSD）控制晶片解決方案，採用單晶片 USB 3.2 Gen1介面，可為新一代可攜式SSD 硬碟提供高性能和低功耗的高性價比需求。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，專業用戶隨時要依靠高速可攜式儲存設備來存取他們的數據。與可攜式 HDD 硬碟相比，可攜式 SSD 硬碟受到高單價和低容量的限制。

新型 SM3282 控制晶片解決方案採用 USB 3.2 Gen1介面，是一款高性價比可攜式 SSD 固態硬碟控制晶片，其高效能表現將取代可攜式 HDD 硬碟。

慧榮科技指出，目前巿場上可攜式SSD 均採用橋接晶片設計，將原SATA 或PCIe介面轉接為USB介面。而SM3282 為單晶片USB 3.2 Gen 1 介面設計，提供完整的單晶片硬體及軟體解決方案，並支援UASP 協定。

該公司指出，SM3282採用雙通道設計，並支援最新一代 96 層 QLC NAND，其容量最高可達2TB，並採用低功耗設計，不須要再接外部電源IC即可自行運作，降低物料（BOM）成本。