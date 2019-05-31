微星攜三星 強攻曲面電競市場

2019-05-31 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



電競大廠微星（2377）於2018年踏入曲面電競螢幕市場後，在市場快速成長下於2019年全球曲面電競螢幕市佔率榮升排名第二。微星持續在市場上了解玩家需求深耕市場，並與世界第一大面板大廠領導者三星聯手合作。

三星面板擁有最高對比度、快速反應時間、高色彩飽和度、178度廣視角與最高可達到1500R螢幕曲度的優勢。微星攜手三星，創造曲面電競螢幕新潮流，一路從24吋到34吋建構完整曲面電競螢幕產品規格，滿足不同玩家需求。

微星持續與曲面面板龍頭三星擁有密切的研發合作，COMPUTEX期間，三星顯示大中華區行銷副總姜京春以及台灣三星電子總經理嚴載元帶領總部團隊特地從韓國來訪，親臨微星總部，體驗微星最新旗艦款曲面電競螢幕「Optix MPG341CQR」。

在微星電腦運算暨顯示事業本部總經理洪裕盛陪同下參訪2019微星COMPUTEX攤位，宣示三星與微星的深度合作關係以及針對微星曲面電競螢幕在全球市佔一舉躍升第二名的榮譽，一同肯定微星成為全球電競螢幕最快速成長品牌。

洪裕盛表示，期許未來與三星的緊密合作，結合三星面板的深厚技術能力與微星在電競領域的研發實力，開創曲面電競螢幕新局面。

MSI Optix MPG341CQR曲面電競螢幕擁有34吋3440x1440解析度，搭載三星VA 1800R曲面面板，具備電競玩家最佳需求144MHz刷新率以及1ms快速反應時間，內建微星獨家Gaming OSD app，玩家可透過鍵盤滑鼠以及熱鍵，輕鬆調整螢幕設定。