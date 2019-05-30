LINE Bank網銀有三大優勢 強化反洗錢、金融犯罪防制

2019-05-30 20:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩8日訪台，預計將拜訪LINE Bank台灣合作夥伴。幾者楊筱筠／攝影 分享 facebook

台灣連線商業銀行（LINE Bank）籌備處執行長黃以孟今（30）日應邀出席「國際金融犯罪防制研討會」，強調LINE Bank 將運用創新科技與跨界資源，在推動普惠金融的同時、遵守「負責任的創新」，創造安全又便利的「全民銀行」，達到反洗錢、金融犯罪防制。

黃以孟表示 ，面對日新月異的金融犯罪，純網銀必須結合最新科技，利用多重的資料源整合資料庫，以創新的手法結合人工智慧、機器學習、導入機器人自動化流程，在反洗錢、反資恐、反武擴、反欺詐等議題做到最佳防衛。他說，純網銀有兩大優勢，包括運用創新科技 ，導入即時、精準的金融犯罪風險整合管理平台，透過智慧分析、風險案件管理、統一資料管理，經過預防、偵測與調查三步驟，做到交易監控、即時名單檢核與掃描，以及客戶盡職調查。另外，洗錢、金融犯罪都是跨國議題，LINE Bank可以匯聚跨國資源共享頂尖團隊、技術與情報。

黃以孟也公布LINE 全球資安聯防數據，LINE的全球資安聯防透過在地監控、跨國支援、環球情報，聯手抵抗可能的資安挑戰。目前LINE集團擁有超過11項資安專利技術，全球資安中心有近80位成員，每日防禦攻擊數超過230件，每日與生態圈共同監控情資分享數更超過4,000件，「全球聯防」會是 LINE Bank 未來的資安優勢。