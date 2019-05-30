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台北國際電腦展 JJ林俊傑現身

2019-05-30 20:13經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

藝人林俊傑。 圖／華納提供
藝人林俊傑。 圖／華納提供
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粉絲別鎚心肝，JJ林俊傑出現在台北國際電腦展

今年台北國際電腦展有明星出沒，除了蕭敬騰現身英特爾開幕主題演講，為其配合展演電腦對於音樂工作的助益，林俊傑也被直擊，曾於28日出現在舉辦電腦展的南港展覽館一館展場。

據了解，林俊傑參觀展場是私人行程，所以也保持低調，但仍讓在場目擊者感到相當驚喜。

林俊傑電腦展
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