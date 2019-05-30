臉書在台挹注開發者資源 新趨勢聚焦人際連結

2019-05-30 19:45 中央社 台北30日電



Facebook Developer Circle台灣社群領袖唐宏瑞今天說，今年臉書開發者大會議題更注重人與人之間的連結，在社團與線下有蠻多機會，台灣開發者可利用臉書社群資源與相關團隊交流。

Facebook（臉書）於2018年宣布在經濟、科技、人才3大主軸持續投資台灣，而協助開發者社群發展是Facebook在科技人才方面所做的投入之一。FacebookDeveloper Circle台灣社群於2017年4月成立，目前成員近3500人，已舉辦過10場實體聚會，相當於每2個月舉辦一次。

為協助更多在地開發者了解Facebook所提供的資源與幫助，Facebook今天邀請唐宏瑞等3位台灣開發者，分享他們對在地開發者生態環境的看法。

唐宏瑞觀察，Facebook Developer Circle在台舉辦的活動，有一半的主題與即時通訊軟體Messenger有關，其他開發者則關注社團、直播、擴增實境（AR）等應用，也有開發者對人工智慧（AI）和機器學習技術有興趣。此外，台灣社群也會邀請臉書國外負責相關產品的團隊來台分享，與在地開發者交流。

媒體詢問，臉書今年5月初舉行年度開發者大會F8，有哪些趨勢值得台灣開發者注意；唐宏瑞認為，今年F8大會的議題更注重「人與人之間的連結」，這些連結往往發生在社團或線下，有蠻多機會值得開發者掌握，可以思考如何解決真實世界的問題。

開發聊天機器人技術的GoSky構思網路科技共同創辦人暨執行長張聿瑋指出，台灣品牌很多活動還是以官網為主，沒有急迫性要建立聊天機器人應用；反觀東南亞比較多喜歡用私訊的消費者，因此當地很多品牌與賣家都喜歡透過聊天機器人的方式與消費者互動。

張聿瑋說，聊天機器人技術通常用在客服系統，但他在今年F8大會上看到更多國際開發者的應用，其中一個應用能讓用戶能在聊天機器人內快速完成訂飯店或訂機票，讓生活需求更容易被滿足。