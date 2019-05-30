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「童顏」濾鏡掀風潮 AI加值下投資商機無限

2019-05-30 18:32經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

昆凌也曾曬「童顏照」。 陳秋萍
昆凌也曾曬「童顏照」。 陳秋萍
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近期社群平台很多人都「返老還童」了，許多名人、朋友曬出「童顏照」、「變男變女」，這是知名APP公司提供的「童顏濾鏡」功能，由於效果驚人、「萌」度破表，快速造成網路上的一股風潮。國泰AI+Robo ETF（00737）經理人游日傑表示，AI應用包羅萬象，並可帶來無限的投資商機，投資人可透過主、被動式積極搶先佈局。

游日傑表示，其原理主要是透過AI人工智慧的演算法，加上AR （擴增實境）功能，使鏡頭上可以即時的透過濾鏡看到特效效果。該知名APP透過開發出新的應用，使得下載數又得到新一波攀升，即為「AI加值」帶來新商機的典型案例！

而除了拍照外，AI還有更多的藝術魂，不管譜曲、創作動畫電影、跳舞等，都難不倒AI，應用面向包羅萬象。本周甫在台北舉行的COMPUTEX大展上，各大廠展示的AI應用亦成為會展主軸，像是隔空問診、看臉偵測心跳等，亦讓人耳目一新。

游日傑補充，在投資面上，上述透過AI或機器人技術，強化服務、增進價值的公司，一般被稱為Enhancer（加值者），也是投資人值得關注及長期佈局的標的。而目前國內已有ETF追蹤的「納斯達克CTA全球人工智慧與機器人指數」（NQROBO），其投資即一次完整涵蓋了Enabler（賦能者）、Engagers（整合者）、Enhancers（加值者）三大面向，在NQROBO指數中，屬於Enhancer範疇的成分股尚包括 NAVER、亞馬遜、Avalara等公司，皆是投資人透過指數投資參與AI趨勢時，可多加了解比較的資訊。

根據查詢，NQROBO指數目前全球佈局約14個國家，共持有95檔成分股，近期全球股市出現震盪修正，但截至5月29日，其2019年報酬率仍高達20.88%，明顯優於一般型科技指數如那斯達克指數約14.5%的年內報酬。而追蹤NQROBO指數，也是國內第一檔全球人工智慧主題的ETF--國泰AI+Robo ETF（00737）近期持續強勢整理，今日收盤價為21.48，為台灣投資人在國內參與全球AI趨勢的便利工具。

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