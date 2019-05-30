和碩機器人 打牌、倒咖啡樣樣通

2019-05-30 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



和碩今日舉行年度技術創新發表會，其中，最引人關注的，就是全新發表-全方位商用服務型機器人「Aria」，具備和碩獨創的 4D 感知力，擁有極高自由度的手臂，讓 Aria 得以順利完成雙手偕同倒咖啡、玩撲克牌、動作學習、低身取物等任務。

Aria 具備和碩獨創的 4D 感知力，擁有極高自由度的手臂，能以「有知覺」的雙手，聰明控制力道以抓取物品，順利完成任務。同時，內建深度感測攝影機及 AI 人工視覺，能精準掌握物件在空間中的位置，並搭配具備全向自由移動的底盤 設計，佐以語意地圖，讓 Aria 得以順利完成雙手偕同倒咖啡、玩撲克牌、動作 學習、低身取物等任務。

此外，Aria 展現出人性化的肢體語言，能作為遠端會議代理人，精準模仿參與會議的遠端人員動作，讓遠距通訊零距離。Aria 展現和碩持續投入機器人領域的研發成果，透過高度軟硬體整合以及自行開發的 AI 人工 智慧能力，和碩能快速因應客戶需求，滿足商用市場發展趨勢。

今年和碩以 I3oT 為 PEGATRON DAY 展出主軸，分別代表 Industry 4.0、AI、IoT 三大技術研發方向以及其應用範疇，延伸推出六項創新概念產品，包含全方位商 用服務型機器人、結合人工智慧的超輕量無線 AR 眼鏡、搭載邊緣運算能力的智 慧平台、具磁吸式鍵盤的雙觸控螢幕筆電、超輕薄強固型筆電，以及超薄型高效 能電競筆電。