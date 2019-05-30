宏達電董事會添新血 Playmind董座蔡純清將任獨董

2019-05-30 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電(2498)股東會6月21日召開，除了討論股利之外，今年也將全面改選董事，根據宏達電上傳到公開資訊觀測站的資料，今年的董事會將有新血加入，Playmind玩具集團董事長蔡純清將出任獨立董事；另外，將設置審計委員會替代監察人。

宏達電公告今年7席董事候選人名單(包含3席獨立董事)，其中，4名董事候選人為董事長王雪紅、卓火土、陳文琦及David Bruce Yoffie；獨立董事候選人為林振國、Josef Felder、Vincent Thai等3人。

包括王雪紅在內四席董事候選人，及林振國、Josef Felder等2席獨立董事候選人都是董事會的老面孔，Vincent Thai則是將新加入的獨董，也就是Playmind玩具集團董事長蔡純清，他是虔誠的基督教企業家，經常分享個人在二次創業失敗後，因為信主而再度創業成功的過程。

宏達電現在董事會成員包括董事、獨立董事及監察人，因為將設置審計委員會替代監察人，因此今年股東會將改選7席董事，其中包含獨立董事3席，除了蔡純清之外，都是董事會的原班人馬。

宏達電去年因為業外收益的挹注轉盈，去年營收237億元，營業毛利5.15億元，稅後純益120億元，每股純益14.72元，董事會通過將配發0.38元現金股利，是自2014年配息之後，睽違3年再度配息，將提股東會討論通過後發放。