和碩新品發表會 商用服務型機器人、AR 眼鏡等亮相

2019-05-30 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



和碩聯合科技於今（30）日在關渡企業總部舉行年度技術創新發表會，由董事長童子賢帶領研發團隊進行精采盛大的展演活動。

今年和碩以 I3oT 為 PEGATRON DAY 展出主軸，分別代表 Industry 4.0、AI、IoT 三大技術研發方向以及其應用範疇，延伸推出六項創新概念產品，包含全方位商用服務型機器人、結合人工智慧的超輕量無線 AR 眼鏡、搭載邊緣運算能力的智慧平台、具磁吸式鍵盤的雙觸控螢幕筆電、超輕薄強固型筆電，以及超薄型高效 能電競筆電。跨產業布局完整，為先端技術整合開拓全新的市場契機。

Aria具備和碩獨創的 4D 感知力，擁有極高自由度的手臂，能以「有知覺」的雙 手，聰明控制力道以抓取物品，順利完成任務。同時，內建深度感測攝影機及 AI 人工視覺，能精準掌握物件在空間中的位置，並搭配具備全向自由移動的底盤設計，佐以語意地圖，讓Aria得以順利完成雙手偕同倒咖啡、玩撲克牌、動作 學習、低身取物等任務。

此外，Aria展現出人性化的肢體語言，能作為遠端會議代理人，精準模仿參與會議的遠端人員動作，讓遠距通訊零距離。Aria展現和碩持續投入機器人領域的研發成果，透過高度軟硬體整合以及自行開發的 AI 人工 智慧能力，和碩能快速因應客戶需求，滿足商用市場發展趨勢。

超輕量無線 AR 眼鏡AiR主攻工業、醫療及商業三大領域的應用，結合和碩自行開發的AI人工智慧與電腦視覺，能快速判斷任務需求，為使用者提供最即時的訊息；同時，能直接於裝置端進行邊緣運算(Edge Computing)，加快反應時間。

整體系統包含AR眼鏡、 觸控手環、智慧型手機，運算分散至行動裝置，大幅降低配戴時頭部受重。眼鏡重量僅 136g，雙眼 40°超大可視角，彈性鏡腳可符合所有頭型的使用者，且不需摘下眼鏡亦可配戴。內建可支援熱插拔的電池模組，提供持續且不間斷的電力供應，強化 AR 體驗的舒適度與完整性。

￼具邊緣運算能力的人工智慧平台Martina View採用深度學習技術與和碩自行開發的語音辨識、圖像辨識系統，並 搭載Intel Movidius VPU硬體加速晶片及 Open Vino 軟體架構。

在產品應用面，因應使用者於終端設備儲存與搜尋大量照片需求，展示智慧相簿的應用範疇，利用圖像辨識來進行照片分類，以自然語意與臉部辨識作為友善的使用者介面，並獨創可依照片格式自動旋轉螢幕的智慧顯示模式。Martina View 展現和碩開發語音辨識的長期耕耘成果，目前該技術已成熟應用至智慧家居產品的開發計畫。

Magneto為搭載兩組 13.3 吋觸控顯示之雙螢幕筆電，配備實體藍芽鍵盤，可依據使用情境輕鬆切換四種作業模式：筆電模式、影音互動模式、書寫模式以及AIO模式。和碩專利設計的磁吸式滑動鍵盤，使用時可任意於第二螢幕上下移動，開啟雙視窗溝通並同步觀看影音，且能提供最直覺的按鍵回饋。利用內鑲於筆電後緣的觸控筆，編輯與預覽同步進行，以提升工作效率。亦可將雙螢幕直立顯示，搭配皮革保護套做為筆電立架，兼具視覺效果與實用性。

超輕薄強固型筆電Planet為和碩挑戰極限之年度力作，不僅通過軍工規等級 MIL-STD 810G 的嚴苛測試規範 (包含落摔達 183 公分高度功能無損、低溫攝氏-29 度正常開機運作)，並以獨家三層防撞結構及鈦橡膠複合設計，兼具強固且輕巧美型的外觀設計。強 效電池及優化系統，可持續使用 20 小時；內建SIM卡及 WWAN 隨處上網不漏接；獨創匿蹤模式可一鍵息屏靜音，不論在戶外、咖啡廳或會議中都迅捷實用。全方位的設計與實用性，讓 Planet 陪伴使用者征服各種環境。