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若1%汽車換成電動車 台達科技有機會降低尖峰缺電風險

2019-05-30 15:15聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

你知道，台灣有多少輛小汽車嗎？答案是780萬部。如果這其中有1%汰換成電動車，透過新科技的力量，這些電動車上的電池將成為台灣最大的「備用電力」。

想一想，如果在高溫炎熱的夏季午後，全台灣多出了40萬度電、甚至是400萬度可以調度，爭議許久的核能發電、火力發電降載等問題，是否就多了一個解方？

台達電子今年在台北國際電腦展（Computex）南港展覽館，打造各種生活中可能遇到的情境並提出可能的解決方案。台達執行長鄭平指出，一部充飽電的電動車，相當於儲存了70-80度電，可供應四口之家一個星期的電力需求。他說，搭配雙向電動車充電設備（電力系統可以幫電動車充電，也可以透過充電設備把電動車的儲存電力回送給電力系統），最終目標是讓台灣的電可以充分被使用。

台達電在展場展出兩款電動車充電裝置，一種是每小時約可充電7度、足夠電動車行駛35公里的小型家用充電裝置，還有一種是可以雙向充、放電，還可以與電網連動、達成能源管理和電力調度的充電站。台達電展場解說人員指出，台灣的能源問題有很大一部分是發電與用電不平衡，特別是尖峰用電量大，導致供電緊張。

透過台達電已經成熟的電動車雙向充電裝置，電動車上的電池可以成為一個虛擬的供電源，當電動車不行駛的時候，將電池上的儲電回送給電網，就可以達到尖峰用電時，降低煤電廠、核電廠等發電系統負載的問題。

行政院環保署統計，全台灣約有780萬輛小汽車，平均不到3個人就擁有一輛。如果這其中有1%汰換成電動車，就等於有約7.8萬輛的電動車。

以一般電動車電池可以儲存70-80度電的設計，只要一部電動車在炎熱的夏季午後，將儲備的電力回送5度電給電力系統，7.8萬部電動車就可以供應將近40萬度電，如果台灣的電動車汰換率達到一成、約78萬部，就相當於在尖峰用電時間可以供應400萬度電。

除了將來可望愈來愈普遍的電動車，台達電的微電網（micro-grid）展示區也展出功率調節系統與儲能系統。台達電儲能元件主管陳錦明表示，功率調節系統可以透過削減尖峰用電以穩定電網與提升電力品質，儲能系統則可應用於併網運行，也可切換到獨立運行以支援孤島運轉。他說，台達正協助金門建置相關系統，讓金門的電力系統更穩定，也可以獨立運作。

陳錦明強調，台灣的能源問題主要是在用電不均勻，透過儲能優化系統，是增加發電外的另一個選項。

台達電儲能元件主管陳錦明表示，台灣的能源問題主要是在用電不均勻，透過儲能優化系統...
台達電儲能元件主管陳錦明表示，台灣的能源問題主要是在用電不均勻，透過儲能優化系統，是增加發電外的另一個選項。記者黃昭勇／攝影
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台達電展出可雙向充放電的電動車充電站，結合將來可望愈來愈普遍的電動車，有機會降低...
台達電展出可雙向充放電的電動車充電站，結合將來可望愈來愈普遍的電動車，有機會降低台灣尖峰用電期間的缺電風險。記者黃昭勇／攝影
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台達電執行長鄭平（左）與品牌長郭珊珊在台北國際電腦展說明今年的智慧生活最新科技解...
台達電執行長鄭平（左）與品牌長郭珊珊在台北國際電腦展說明今年的智慧生活最新科技解決方案。圖／台達電提供
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電動車台達電尖峰用電
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