若1%汽車換成電動車 台達科技有機會降低尖峰缺電風險

2019-05-30 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



你知道，台灣有多少輛小汽車嗎？答案是780萬部。如果這其中有1%汰換成電動車，透過新科技的力量，這些電動車上的電池將成為台灣最大的「備用電力」。

想一想，如果在高溫炎熱的夏季午後，全台灣多出了40萬度電、甚至是400萬度可以調度，爭議許久的核能發電、火力發電降載等問題，是否就多了一個解方？

台達電子今年在台北國際電腦展（Computex）南港展覽館，打造各種生活中可能遇到的情境並提出可能的解決方案。台達執行長鄭平指出，一部充飽電的電動車，相當於儲存了70-80度電，可供應四口之家一個星期的電力需求。他說，搭配雙向電動車充電設備（電力系統可以幫電動車充電，也可以透過充電設備把電動車的儲存電力回送給電力系統），最終目標是讓台灣的電可以充分被使用。

台達電在展場展出兩款電動車充電裝置，一種是每小時約可充電7度、足夠電動車行駛35公里的小型家用充電裝置，還有一種是可以雙向充、放電，還可以與電網連動、達成能源管理和電力調度的充電站。台達電展場解說人員指出，台灣的能源問題有很大一部分是發電與用電不平衡，特別是尖峰用電量大，導致供電緊張。

透過台達電已經成熟的電動車雙向充電裝置，電動車上的電池可以成為一個虛擬的供電源，當電動車不行駛的時候，將電池上的儲電回送給電網，就可以達到尖峰用電時，降低煤電廠、核電廠等發電系統負載的問題。

行政院環保署統計，全台灣約有780萬輛小汽車，平均不到3個人就擁有一輛。如果這其中有1%汰換成電動車，就等於有約7.8萬輛的電動車。

以一般電動車電池可以儲存70-80度電的設計，只要一部電動車在炎熱的夏季午後，將儲備的電力回送5度電給電力系統，7.8萬部電動車就可以供應將近40萬度電，如果台灣的電動車汰換率達到一成、約78萬部，就相當於在尖峰用電時間可以供應400萬度電。

除了將來可望愈來愈普遍的電動車，台達電的微電網（micro-grid）展示區也展出功率調節系統與儲能系統。台達電儲能元件主管陳錦明表示，功率調節系統可以透過削減尖峰用電以穩定電網與提升電力品質，儲能系統則可應用於併網運行，也可切換到獨立運行以支援孤島運轉。他說，台達正協助金門建置相關系統，讓金門的電力系統更穩定，也可以獨立運作。