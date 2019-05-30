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亞太董呂芳銘：頻譜上限100M 是三大殺兩小

2019-05-30 14:59經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣即將釋出5G首波頻譜，市場也對於政府該如何訂下單一業者取得頻譜上限有諸多討論，近期傳出政府計畫訂100M為頻譜上限，鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘表示，這是三大（中華電信、台灣大、遠傳）殺兩小（亞太電信、台灣之星），遠傳總經理井琪則直說，那是不要小業者（亞太電信、台灣之星）活了嗎？

NCC規畫首波5G頻譜將釋出3.5G中頻段，釋出270MHz頻寬，28G高頻釋出2,500MHz，以及1,800MHz釋出20MHz，作為加強覆蓋的搭配頻段。

井琪表示，如果頻譜取得上限頻寬是100M，大家都猜中華電信一定砸重金拿到滿（100M），如果是小家業者的話，是不要它們活了嗎？

井琪也分析，3.5G中頻段，釋出270MHz頻寬，但其中100M是不乾淨的，然後有五家業者來搶，如果取得上限定為100M，將讓5G頻譜標金很可觀。

井琪表示，發揮5G特性的最好是80M至100M的連續頻寬，但三大各拿80M，剩下30M給兩小，能拿來幹嘛呢，可能延伸變成墊高標金或者是互卡對手，政府應該要考量，以最少資源最大優化的釋照規畫。

呂芳銘表示，270M裡面有些有衛星干擾，不夠乾淨，有些技術跟產品還不成熟，真正乾淨又好的頻譜很有限，如果取得上限是100M，只能說三大也不是吃素的，兩小只能想辦法活下去。

而亞太電信近年積極支持政府修法走向共頻共網共建，至於是否一定要拿到3.5G頻譜，呂芳銘表示，我能不要嗎？是一定要到。至於是否要拿30M以上，呂芳銘則說我會拿偶數頻寬。

井琪表示，5G跟以往3G、4G不同，建設義務不能再以過去的五年內建設1,000座及人口涵蓋率50%規範，希望以應用來做網路涵蓋，取得頻譜之後，2020年將有一大部分資本支出用在5G。

亞太電信董事長呂芳銘。攝影中心／徐兆玄
亞太電信董事長呂芳銘。攝影中心／徐兆玄
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