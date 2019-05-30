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台韓經濟聯席會議 新北首發拚經濟

2019-05-30 14:18聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市長侯友宜上任以來的首發出國經濟團，前天、昨天由新北市副市長吳明機協同新北市智慧城市產業聯盟成員、商圈及產業代表，在韓國釜山參加第44屆台韓經濟聯席會議，行銷新北市智慧城市產業能量，強化雙城企業鏈結。

一行人前天先參訪世界第6大貨櫃港口釜山新港及運輸、軍事工業產業的現代Rotem，昨出席台韓經濟聯席會議。吳明機擔任會議開幕致詞嘉賓表示，新北市境內有5個中央編定工業區、19個都市計畫工業區，及27萬家公司行號與2萬家工廠，佔全國24%，其中ICT產業更多達4000多家，占新北整體製造業20%。

他指出，良好的投資環境吸引不少知名企業進駐，如鴻海、Acer、HTC，今年Google也選擇落腳本市遠東通訊園區設立研發基地。另，與中央聯手打造林口新創園區，招募新創團隊進駐，扶植新北AI、IoT、區塊鏈產業發展，也希望將AI、區塊鏈技術導入智慧城市治理，以更聰明方式解決城市問題。

第44屆台韓經濟聯席會議主題聚焦第四次工業革命與文化觀光，新北市智慧城市產業聯盟理事長金際遠帶領新北ICT業者於會上展示最新技術，如銀髮產業協會北之特樂銀總經理黃景瑞展示高齡社會中銀髮產品結合智慧科技創造新商機。

在文化觀光議題上，新北市與交通部北海岸及觀音山國家風景管理處合作說明新北市青春山海線觀光資源，並由新北市聯合商圈發展協會前總會長黃金福帶領深坑商圈觀光發展協會、菁桐坑文化觀光發展協會及國際花際文教研究基金會等，共同行銷新北特色商圈與美麗風土人情。

台韓經濟聯席會議前43屆皆在首爾或台北舉行，本屆首度移師釜山，吳明機因此提議，明年45屆在台灣也移師新北市辦理，以延續雙城合作。

新北市長侯友宜上任以來的首發出國經濟團，前天、昨天由新北市副市長吳明機（左二）協...
新北市長侯友宜上任以來的首發出國經濟團，前天、昨天由新北市副市長吳明機（左二）協同新北市智慧城市產業聯盟成員、商圈及產業代表，在韓國釜山參加第44屆台韓經濟聯席會議。圖／新北市經發局提供
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新北市長侯友宜上任以來的首發出國經濟團，前天、昨天由新北市副市長吳明機協同新北市...
新北市長侯友宜上任以來的首發出國經濟團，前天、昨天由新北市副市長吳明機協同新北市智慧城市產業聯盟成員、商圈及產業代表，在韓國釜山參加第44屆台韓經濟聯席會議，並參訪企業。圖／新北市經發局提供
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新北市長侯友宜上任以來的首發出國經濟團，前天、昨天由新北市副市長吳明機協同新北市...
新北市長侯友宜上任以來的首發出國經濟團，前天、昨天由新北市副市長吳明機協同新北市智慧城市產業聯盟成員、商圈及產業代表，在韓國釜山參加第44屆台韓經濟聯席會議。圖／新北市經發局提供
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