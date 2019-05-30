創業家兄弟迎「超零售時代」 兩大新服務上線

2019-05-30 13:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）迎接超零售時代，掌握「AI+大數據」關鍵技術力，今（30）日宣布兩大新服務上線，「自有品牌專區」即日起開張；生活市集「買貴退2倍差價」服務正式上線。創業家期許，透過兩大新服務，更強化價格競爭力與優化CRM，要讓消費者來生活市集輕鬆買到高CP值好物。

創業家總經理廖家欣表示，生活市集致力提供消費者高CP值的優質商品，去年初成立Data Team以來，更透過「AI+大數據」技術深度洞悉消費者關鍵需求，深知「價格x品質」的高CP值是影響消費者購物決策的關鍵要素，希望藉此強化品牌形象與CRM服務。

廖家欣也說，不同於實體零售通路推自有品牌著重於「低價」，生活市集推自有品牌以「價值」為出發點，鎖定商譽及產品品質良好的廠商，並採精選商品策略，善用互聯網思維，商品結構聚焦在「引流爆款」、「民生快消品」、「形象商品」等三價值創造高回購，並期望透過自有品牌商品來建構與強化消費者對生活市集的品牌認知。

據生活市集數據顯示，自有品牌商品自推出以來，單月業績在4個月內大幅成長超過1,000%。廖家欣訂定下半年目標，將利用自身平台流量與500萬不重複會員優勢，朝向更具價值的差異化新品策略，更快捷地體現市場需求。

創業家自有品牌第三波，自有品牌專區不只運用「AI+大數據」，精選「日用紙製品」、「生活清潔品」、「生活雜貨」及「食品點心」等四大最熱銷品類，共開發出14支高CP值商品；同時更升級為2.0版，攜手「卜蜂」等知名大廠，推出聯名商品，提高消費者的心佔率，強調生活市集高CP值的品牌定位。