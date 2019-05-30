台北5G國際高峰會登場 聚焦5G技術、服務與政策

2019-05-30 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



第六屆台北5G國際高峰會今（30）日登場，本屆高峰會主題聚焦5G技術、服務與政策三大面向，英、日5G通訊官方代表以及國際大廠紛紛參與，經濟部表示，希望藉由此次高峰會，讓台灣與國際5G脈動順利接軌，奠定國際大廠來台採購、技術交流與應用發展等機會，開拓我國在智慧醫療、智慧工廠、無人載具、智慧於、智慧展館等5G時代創新商機。

經濟部長沈榮津致詞時指出，今年是全球5G商用發展元年，5G產業決戰點在於應用，經濟部已經推動成立中華電信領航隊、遠傳5G先鋒隊這兩個5G國家隊，兩個國家隊發展面向不同，中華電信領航隊針對娛樂場館進行5G部署，而遠傳5G先鋒隊則是聚焦智慧車載領域。

經濟部也同時與外貿協會討論，規畫於南港展覽館布建5G網路，未來，可讓國際買主親身體驗台灣智慧展館的創新服務，也與三軍總醫院，洽談5G混合實境遠距即時諮詢等智慧醫療應用。

至於在國際合作方面，與歐盟之間的5G合作計畫將於今年進入新期程，預計於10月開始，會在智慧工廠、無人機等項目進行場域及應用合作。

5G商轉時代來臨，美國、日本、韓國、歐洲部分國家已經率先搶入5G市場，然而，5G特性與過往的3G、4G非常不同，因應5G速度會、低遲延等特性，未來，全球市場推出的商轉運用、目標市場也都會不同，電信業者就指出，5G開台後，會率先面向企業領域，也因此，各國在頻譜規畫、監管法制上也都有不同發展。

今年5G高峰會邀請日本總務省行動通訊處處長Koichi Katagiri分享日本頻譜規畫與商用進程、英國通訊管理局（Ofcom）技術長Mansor Hanif分析5G最新發展規畫，英特爾資深副總Jennifer Panhorst、美超微董事長梁見後、印度電信商Reliance Jio技術長Pankaj Sharma以及亞太電信董事長呂芳銘也就全球最新5G發展趨勢以及當前全球5G垂直領域技術與創新應用服務進行專題演講。

呂芳銘表示，5G時代來臨，應用將會引領下一個世代，智慧工廠再也不是簡單的產業自動化議題，透過AI技術，智慧工廠已經可以優先預測產線變化，他也認為，在數位經濟時代，AI、邊緣運算、HPC都將會支援5G用戶體驗。

經濟部表示，5G通訊技術更快、更穩，且能滿足各種不同通訊情境需求強大優勢，興起一場新的數位產業革命，舉凡從自駕車到智慧工廠、VR應用到遠端醫療手術，需要處理大數據的領域都會是5G可以發揮的地方，而今年的高峰會成功促進台廠與國際大廠緊密互動，開拓5G領域商機。