親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

多瑙河南韓團船難！大水低溫、古董船的搜救困難

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

台北5G國際高峰會登場 聚焦5G技術、服務與政策

2019-05-30 12:25經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

第六屆台北5G國際高峰會今（30）日登場，本屆高峰會主題聚焦5G技術、服務與政策三大面向，英、日5G通訊官方代表以及國際大廠紛紛參與，經濟部表示，希望藉由此次高峰會，讓台灣與國際5G脈動順利接軌，奠定國際大廠來台採購、技術交流與應用發展等機會，開拓我國在智慧醫療、智慧工廠、無人載具、智慧於、智慧展館等5G時代創新商機。

經濟部長沈榮津致詞時指出，今年是全球5G商用發展元年，5G產業決戰點在於應用，經濟部已經推動成立中華電信領航隊、遠傳5G先鋒隊這兩個5G國家隊，兩個國家隊發展面向不同，中華電信領航隊針對娛樂場館進行5G部署，而遠傳5G先鋒隊則是聚焦智慧車載領域。

經濟部也同時與外貿協會討論，規畫於南港展覽館布建5G網路，未來，可讓國際買主親身體驗台灣智慧展館的創新服務，也與三軍總醫院，洽談5G混合實境遠距即時諮詢等智慧醫療應用。

至於在國際合作方面，與歐盟之間的5G合作計畫將於今年進入新期程，預計於10月開始，會在智慧工廠、無人機等項目進行場域及應用合作。

5G商轉時代來臨，美國、日本、韓國、歐洲部分國家已經率先搶入5G市場，然而，5G特性與過往的3G、4G非常不同，因應5G速度會、低遲延等特性，未來，全球市場推出的商轉運用、目標市場也都會不同，電信業者就指出，5G開台後，會率先面向企業領域，也因此，各國在頻譜規畫、監管法制上也都有不同發展。

今年5G高峰會邀請日本總務省行動通訊處處長Koichi Katagiri分享日本頻譜規畫與商用進程、英國通訊管理局（Ofcom）技術長Mansor Hanif分析5G最新發展規畫，英特爾資深副總Jennifer Panhorst、美超微董事長梁見後、印度電信商Reliance Jio技術長Pankaj Sharma以及亞太電信董事長呂芳銘也就全球最新5G發展趨勢以及當前全球5G垂直領域技術與創新應用服務進行專題演講。

呂芳銘表示，5G時代來臨，應用將會引領下一個世代，智慧工廠再也不是簡單的產業自動化議題，透過AI技術，智慧工廠已經可以優先預測產線變化，他也認為，在數位經濟時代，AI、邊緣運算、HPC都將會支援5G用戶體驗。

經濟部表示，5G通訊技術更快、更穩，且能滿足各種不同通訊情境需求強大優勢，興起一場新的數位產業革命，舉凡從自駕車到智慧工廠、VR應用到遠端醫療手術，需要處理大數據的領域都會是5G可以發揮的地方，而今年的高峰會成功促進台廠與國際大廠緊密互動，開拓5G領域商機。

經濟部長沈榮津表示，今年是全球5G商用發展元年，5G產業決戰點在於應用。經濟部已...
經濟部長沈榮津表示，今年是全球5G商用發展元年，5G產業決戰點在於應用。經濟部已經推動成立中華電信、遠傳這兩個5G國家隊。 （本報系資料庫）
分享

5G經濟部中華電信
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

台灣女兒蘇姿丰領軍 超微脫胎換骨

2019-05-30 11:00

遠傳啟動5G訊號結合AI檢驗技術 秀工業4.0應用

2019-05-30 09:40

宏達電壯大VR市場 相容Windows MR裝置

2019-05-30 09:05

華為效應 美光停止供貨華為

2019-05-30 02:16

周賢穎：觸控面板價格回穩

2019-05-30 02:16

華為效應 三星擴大下單台系鏈

2019-05-30 02:16

聯發科5G晶片 創五個第一

2019-05-29 23:41

現身Computex…郭台銘聆聽困難 當政見發表

2019-05-29 23:31

聯發科本季營運目標不變

2019-05-29 23:31

和碩避貿易戰 分散布局

2019-05-29 23:30

鴻海接班熱門人選劉揚偉隨行 扮超級助選員

2019-05-29 23:30

失落的大同王國掌門人 林蔚山好好先生接班之路

2019-05-29 22:11

浩鑫與魯茲合作智慧工廠 效應將在2020年顯現

2019-05-29 18:50

童子賢、劉揚偉憶當年：兄弟一起工作到天亮

2019-05-29 16:51

新北首度於InnoVEX亮相 跨國合作創業Pitch對決

2019-05-29 15:18

工研院攜華碩搶攻AIOT 走進智慧飲食感測領域

2019-05-29 15:17

台灣手機銷量低迷 品牌商高層：健康常態

2019-05-29 15:16

郭台銘、童子賢同逛Computex 大批人潮圍觀

2019-05-29 14:42

工研院牽手華碩 攻智慧食安

2019-05-29 14:35

聯發科5G單晶片 明年Q1拚量產

2019-05-29 14:35

Gartner：三星、華為Q1穩坐智慧手機市場冠、亞軍寶座

2019-05-29 14:06

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:43

iPhone降價 研調：不足以恢復成長、首季銷量年減17.6%

2019-05-29 12:37

中美科技大戰一觸即發！ 星展指出：衝擊程度台灣恐高於南韓

2019-05-29 12:20

和碩旗下景碩、復揚 有意前進印尼巴淡

2019-05-29 12:15

Google若停止支援 研調：短期限制華為成長空間

2019-05-29 11:43

台灣之光！群創光電獲頒美國通用汽車2018年供應商創新獎

2019-05-29 11:06

台灣發展5G 法國議員建議採歐洲模式

2019-05-29 11:00

星展最新報告：科技戰下 台灣受衝擊程度恐高於南韓

2019-05-29 09:53

InnoVEX新創特展 今日登場

2019-05-29 09:44

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 08:27

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58
看更多

熱門文章

送日圓現金、處理罰單…原來信用卡祕書這麼好用

2019-05-29 16:28

失落的大同王國掌門人 林蔚山好好先生接班之路

2019-05-29 22:11

全聯買菜甭付現 「嗶」一下賺點數

2019-05-29 14:21

華為效應 三星擴大下單台系鏈

2019-05-30 02:16

中信新網銀 擁七大亮點

2019-05-30 02:54

防洗錢評鑑 我成績可望躍進

2019-05-30 02:54

聯發科5G晶片 創五個第一

2019-05-29 23:41

童子賢、劉揚偉憶當年：兄弟一起工作到天亮

2019-05-29 16:51

當超市遇上信用卡 怎麼PAY最有利？

2019-05-29 14:22

錯放聶隱娘、擦肩奧丁丁 國發基金不想再抱憾

2019-05-29 15:40

實支實付險 擬 限買二家二張

2019-05-29 23:48

新聞眼／外商唱衰？ 中美貿易戰政府不想面對的…

2019-05-29 23:55

台企銀增資 小股東想參與

2019-05-30 02:54

洛桑報告示警：貿易戰恐衝擊台灣出口

2019-05-29 23:54

郭台銘、童子賢同逛Computex 大批人潮圍觀

2019-05-29 14:42

誠品：24小時書店…不會斷

2019-05-29 23:54

華為效應 美光停止供貨華為

2019-05-30 02:16

南台灣最強親子飯店被搶爆 一房難求

2019-05-29 19:50

空服員工會三大訴求爭取認同 工會：64台北大遊行

2019-05-29 20:11

新南向困境 國家隊公司喊卡

2019-05-29 14:35

大同掏空案 林蔚山判刑八年

2019-05-30 00:02

長榮勞資6小時談判 原地踏步收場

2019-05-30 00:22

現身Computex…郭台銘聆聽困難 當政見發表

2019-05-29 23:31

台企銀十大股東 中纖、大摩上榜

2019-05-30 02:54

長榮勞資爭議協商6小時 無法達成共識

2019-05-30 01:09

IMD：台灣貿易表現 大退步

2019-05-30 01:55

避免炒房巧門 資金匯回買廠房辦公室擬設限

2019-05-30 05:54

台灣手機銷量低迷 品牌商高層：健康常態

2019-05-29 15:16

萬事達尊榮秘書 3公銀將停用

2019-05-29 14:35

長榮航空勞資再協商 工會喊話：盼資方提8訴求對案解決

2019-05-29 16:18

長榮勞資協商共識有限 工會將上街遊行

2019-05-30 06:13

6月4日空服員上街頭 長榮：不屈服不理性爭福利手段

2019-05-30 11:13

台灣女兒蘇姿丰領軍 超微脫胎換骨

2019-05-30 11:00

美商會看電力 有深深顧慮

2019-05-30 01:43

寶佳持股台新金 大降至1.8%

2019-05-30 02:54

經濟部：供電穩定見成效 Google、微軟都來加碼投資

2019-05-30 05:43

實支實付不夠用？壽險公司評估兩招因應

2019-05-29 22:23

長榮勞資糾紛2度協商交通、勞動部參加 工會提8訴求

2019-05-29 19:01

台幣貶至兩年四個月低點

2019-05-30 02:50

這個判決 大同公司派警訊

2019-05-29 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top