宏達電VIVEPORT 6月5日起支援Windows混合實境頭戴裝置

2019-05-30 10:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）今（30）日宣布VIVEPORT將自6月5日起正式支援全系列Windows混合實境頭戴式裝置。

Windows混合實境用戶可在Viveport下載相容的內容，也可享有Viveport Infinity無限量內容訂閱服務；Viveport總經理Rikard Steiber表示，今年夏天，Viveport將支援市面上所有主流PC VR裝置，可協助Viveport開發者增加用戶數，提高內容收益。

宏達電指出，Viveport擁有超過1,700款體驗內容可供選擇，Viveport Infinity也有600款以上的內容讓訂閱會員可以無限量享用。

6月5日起，Windows混合實境用戶可透過Viveport Infinity訂閱服務，無限量下載超過200款相容於Windows混合實境的內容；對於開發者，支援Windows混合實境內容讓他們藉此接觸更多Viveport上的潛在客戶。

Viveport總經理Rikard Steiber說：「今年夏天，Viveport將支援市面上所有主流PC VR裝置，包含HTC VIVE系列產品、Oculus Rift、Oculus Rift S，及即將加入的Windows混合實境設備及Valve Index。Viveport Infinity為其會員在探索及體驗VR內容的過程中，帶來無法比擬的價值，同時協助Viveport開發者增加用戶數，提高內容收益」。

宏達電表示，隨著訂閱內容資料庫持續發展及擴增，每個月都有新內容加入Viveport Infinity，也讓Viveport Infinity提供給用戶的價值日益增加。在過去一個月中， Viveport Infinity已上架多款VR大作。

此外，Viveport Infinity的訂閱會員，Windows混合實境的用戶同樣也能享有Viveport Infinity會員專屬優惠，包括Viveport Video精選內容、每月固定折扣、周末優惠及免費內容贈送。

宏達電指出，隨著新用戶及新裝置持續加入Viveport平台，Viveport Infinity開發者有機會可以接觸到更多客戶及增加潛在獲利。Viveport 也提高加入Infinity的開發者2019年的分潤至八成。