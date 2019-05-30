遠傳啟動5G訊號結合AI檢驗技術 秀工業4.0應用

2019-05-30 09:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



「台北5G國際高峰會(Taipei 5G Summit)」於今（30）日登場。遠傳電信受邀參與盛會，以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）展演5G創新應用，與台灣愛立信聯手於現場啟動5G連網，展出首次結合AI檢驗技術與5G高速連網，落實於企業生產端的創新應用。

遠傳表示，現場展示的AI智慧驗布機，能以高畫質連續上傳檢測照片，並即時傳送至遠端控制中心完成AI檢測運算，唯有透過5G高速、大頻寬與低延遲特性，才能於中央控制中心同時檢測分散於各地工廠的大量生產線，實現工業4.0智慧工廠。

遠傳總經理井琪指出，迎向5G時代，遠傳將結合「大人物」技術，積極探索各式創新應用場景。未來5G大頻寬和低延遲帶來的穩定通訊，將結合邊緣運算和AI機器學習，滿足產業應用需要的海量連結、即時反應等特點，同時保障企業機密資料的完整與安全性。

井琪表示，遠傳除了全力整合遠東集團資源，扮演集團數位轉型的驅動引擎，更將持續擴大5G應用技術合作夥伴圈，除了協助製造業升級智慧工廠，加速工業4.0發展，並同時佈局醫療照護業、金融服務業、零售業等領域，期望扮演串聯5G產業鏈的關鍵推手，提供全球佈局解決方案，強化台灣5G產品國際競爭實力，協助企業接軌海外市場。

遠傳也認為，5G服務將更貼近企業多元需求與消費者體驗，包含以「增強型行動寬頻技術(Embb)」，提供8K AR/VR高畫質串流影音等需要高速、大頻寬的5G通信服務；「大規模機器通訊（mMTC）」實現智慧城市、智慧電表等大量終端連結需求應用；「超高可靠低延遲（uRLLC）」技術完成車聯網、無人機控制應用；建構比4G更深且廣的應用情境範疇。

遠傳去年甫成立「遠傳5G先鋒隊」，挾著全台首家加入5GAA（5G汽車通訊技術聯盟）的電信業者優勢，引領台灣車聯網產業起飛，目前已提供3.5GHz頻段的5G商用基地台實驗網路，協助包含亞旭、宏達電、高通、廣達等5G先鋒隊夥伴進行入網連接測試，助攻合作夥伴快速打入5G國際市場。

遠傳規畫，將陸續於5G垂直場域推出各項創新應用，包含全台首座戶外場域3GPP R15 5G Option 3x 3.5GHz測試、全台首發5G數據通話測試、與影音新創公司睿至（Funique VR Studio）攜手呈現5G傳輸8K超高畫質VR影音的震撼效果，充分展現遠傳引領台灣5G發展的堅強實力。