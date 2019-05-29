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星展：台灣受科技戰的衝擊程度恐高於南韓

2019-05-29 20:16聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美中貿易戰已經升級為科技戰，星展集團研究部資深經濟學家馬鐵英指出，美中科技戰可能會干擾區域電子產業供應鏈，衝擊台灣和南韓。台灣因供應鏈中斷受到的傷害程度恐比南韓大，在替代效應方面，南韓受益程度將超過台灣；在供應鏈多元化上，南韓的準備較台灣充足。

中美緊張關係已從貿易蔓延到科技，繼本月初新的關稅威脅後，美國商務部於16日將中國的華為列入貿易黑名單中，禁止美國企業向其出售零件和元件。雖然美國後來緩和華為禁令，但據報導美國還可能擴大貿易黑名單，從華為延伸至其他幾間生產先進技術產品的中國企業，如監控攝影機和商用無人機製造商。

馬鐵英分析，表面上美國貿易禁令會促使中國科技企業尋求替代的供應來源，為台灣和南韓半導體企業創造機會。然而，儘管台灣和南韓在全球晶圓代工領域扮演關鍵角色，如今積體電路設計和IT軟體仍由美國主導。

因美國希望切斷中國科技企業的上游技術供應，整個供應鏈恐有中斷的風險，也衝擊與中國有業務往來的台灣和南韓半導體企業，而台灣受到的傷害程度恐將比南韓大。

馬鐵英指出，台灣和南韓目前為中國最大的兩個電機和設備進口來源，分別占22％和19％。就占各自的GDP而言，台灣達19％，南韓為6％。至於華為的供應商，台灣企業數量也超過南韓。

另一方面，預期全球消費者將會以其他國家的產品來替代中國的電子產品，也有可能使台灣和南韓受惠，但南韓受益程度將超過台灣。因為三星目前是全球第一大智慧手機供應商，消費者可能從購買華為轉向買三星產品；三星已計畫增加5G技術投資並提升電信網路設備業務，華為的困境可能會為三星帶來機遇。

從宏觀角度來看，馬鐵英表示，南韓和中國之間具有相對較高的產品/產業重疊，替代效應相對明顯，在前幾輪的中美貿易戰中，南韓可能已從中國產品的替代效應中受惠。從美國進口數據來看，貿易戰期間中國貨的占比下滑了6個百分點，南韓貨的占比上升了0.4個百分點，而台灣貨僅上升0.2個百分點。

馬鐵英指出，中美的科技爭議若持續，將會促使台灣和南韓的科技企業分散生產基地，例如網路安全和智慧財產權保護。在這方面，南韓做的準備要比台灣充足。過去幾年三星持續擴大在越南的投資，籌建智慧手機工廠；南韓對外直接投資（FDI）在地理分布上也相對多元化，而台灣則偏向中國。

南韓華為三星
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