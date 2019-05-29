資策會：2019 COMPUTEX 點出ICT三大趨勢

2019-05-29 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



資策會產業情報研究所（MIC）研究團隊現場觀測2019台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI），針對資訊領域提出三大值得關注趨勢，包含「高效能運算」、「電競」與「創新應用」。

資策會MIC指出，全球PC市場以換機需求為支撐主力，2019年雖有商用換機需求支撐，美中貿易的衝突持續卻可能造成企業支出緊縮。為刺激PC商用、因應網路直播與數位內容創作需求，晶片大廠朝向提升晶片效能發展。

觀測展會，英特爾（Intel）與AMD皆發表新處理器。Intel發表了第九代Core i9 vPro處理器，訴求商業應用市場，另推出新款Core X系列處理器以主攻影音創作者，同時宣告數度延宕的第十代10奈米代號Ice Lake的Core i系列處理器正式出貨。

AMD則公布多款基於7奈米製程的第三代Ryzen桌上型處理器，其中Ryzen 9 3900X達到12核心。2018年Intel 14奈米部分處理器供貨緊縮以來，AMD在PC DIY市場市占率明顯提升，AMD延續氣勢與台積電合作推出7奈米製程新品。資策會MIC預估，2019年全球PC市場（含桌上型電腦及筆記型電腦）將較2018年微幅衰退3.1%，達2.49億台。

資策會MIC觀測，受美中貿易戰提升關稅與2018年底廠商提前拉貨影響，2019年上半年全球伺服器市場表現停滯。AMD於展會中發表7奈米EPYC系列處理器，企圖挑戰Intel第2代Xeon Scalable處理器，而緯穎、雲達等臺灣伺服器廠商也推出多樣伺服器產品，例如：液冷伺服器、5G伺服器、邊緣運算Edge伺服器等，有望刺激2019年下半年全球伺服器市場。

此外，電競是展會中重要主題，也是PC廠商角力重點。AMD在展會中發布新遊戲架構RDNA，意圖串聯PC遊戲、Sony Playstation 5與Google雲端遊戲，同時公布7奈米製程AMD Radeon RX 5700系列遊戲顯示卡，配備高速GDDR6記憶體並支援PCIe 4.0介面。NVIDIA也展示其圖靈（Turing）架構RTX系列顯示卡，訴求即時光線追蹤技術在遊戲中的表現。

除此，電腦品牌大廠Dell、Lenovo、Acer、Asus皆發表搭載NVIDIA或AMD顯示卡的電競桌機、筆電與電競週邊產品，例如：Dell展示旗下Alienware輕薄型電競筆電，即搭載了NVIDIA GTX 16與RTX 20系列顯卡。

電競PC市場歷經2014年以來高度成長後，市場成長率已逐漸趨緩。不過受惠於NVIDIA、AMD與PC品牌廠力推新款顯示卡與電競PC，資策會MIC預估，2019年電競PC市場仍有一成的年成長率，電競桌機與電競筆電合計出貨量達1,785萬台。

第三，隨著人工智慧朝各應用領域發展，終端開始搭載人工智慧技術，解決過往傳統程式編程無法解決的問題。資策會MIC觀測展會，可看到愈來愈多業者運用AI晶片開發多元終端裝置，而展出品項的增加也足見在供應鏈廠商努力下，AI開始朝終端應用擴散。

資策會MIC觀測人工智慧技術，由於影像分析所需要的數據資料庫取得門檻較低，終端廠商多由影像方面應用著手，也成為展出重點，如亞旭電腦透過人工智慧即時道路人、車及路燈辨識；晶片廠商如聯發科、瑞昱利用晶片在終端裝置進行人臉、肢體動作或物體辨識應用。

關於人工智慧語音發展，目前語音轉文字到自然語言分析，多以雲端推論的方式進行，然而新創廠商利用AI分析多人交談聲波，區分各個交談者的聲音，並搭配晶片成為完整解決方案，未來將有機會用在助聽器、降噪耳機等。