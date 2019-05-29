微星新品全面上市 推升第2季業績

2019-05-29 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



微星今（29）日表示，該公司自2018年跨入電競螢幕市場，目前在曲面電競市占率排名第二，更在整體電競螢幕市場成長率攀上第一名寶座，該公司將推出從24至34吋全系列電競螢幕，成為電競筆電之外，另一個推升業績增長的產品。

微星在Computex 2019推出全新登場的24吋螢幕Optix MPG341CQR，搭載了21:9寬螢幕，以及GT76 Titan與GE65 Raider全新電競筆電，加上GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING 10週年特別版的顯示卡等產品。

微星表示，此次推出的全新高階旗艦機種GT76 Titan及GE65 Raider，搭載全新第9代Intel Core處理器及NVIDIA GeForce GTX 20系列顯示卡，將遊戲體驗更加推上頂峰，成為Computex現場兩大焦點。

微星2019年4月營收85.39億元，月減18%、年減14.1%，單月營收跌破百億關卡；累計今年前四個月營收380.3億元，年減8.9%，為歷史次高紀錄。

展望2019第2季，法人預估，由於英特爾推出第九代全新處理器，及輝達新款GTX 16系列顯卡上市，微星跟著推出新產品，可望帶動新一波電競換機潮，該公司第2季業績點火。