奇景柔性OLED驅動IC 獲京東方率先採用

2019-05-29 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



奇景光電今（29）日宣布，推出用於中國最大面板廠京東方的柔性OLED車用顯示器驅動IC和時序控制IC，該業界領先的汽車應用技術，已由京東方在「2019 美國SID顯示周（Display Week）」展示。

奇景薄膜覆晶封裝（COF）柔性OLED顯示器驅動IC技術，已被京東方採用在12.3英吋曲面柔性OLED三聯屏車用顯示器，用於駕駛艙區域，僅有0.99毫米的邊框，相當具開創性。此全新的車用顯示器應用，目的是為汽車用戶提供更好的視聽體驗。除了OLED驅動IC之外，奇景亦為京東方開發OLED時序控制IC，以生產更輕更薄的曲面柔性OLED車用顯示器。

與傳統的TFT LCD顯示器相比，OLED顯示器具有卓越的影像品質、重量輕、窄薄設計和具彈性的外形優勢，過去幾年中，在智慧型手機市場滲透率不斷提高。隨著OLED產能增加，OLED顯示器在汽車市場上愈來愈受歡迎，因為OLED可以提供更好的顯示性能和更大的設計靈活性，以吸引更多消費者。

柔性OLED顯示器的商業化，使汽車廠能夠進一步創造設計革命，而不侷限於儀表板和中控台，顯示器變得輕、薄、防碎並且適合任何外型表面，因此可以做到許多新的應用。

奇景執行長吳炳昌表示，該公司車用顯示器驅動IC，2018年營收較2017年增加44%，目前占全球車用顯示器驅動IC市場30%以上。奇景是所有關鍵技術的領導者，包括TDDI、AMOLED和分區調光時序控制IC。與京東方在柔性OLED車用顯示器的合作，不僅代表一個新的成長機會，亦是確認奇景技術的領先地位。奇景預計從2019下半年開始出貨，客戶新產品將在2020年推出。