Google：語音搜尋方式轉變 也逐漸成為新常態

2019-05-29 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



Google搜尋是台灣人最常用的網路功能之一，Google大中華區策略合作負責人葉之維（Chris Yeh）今天在COMPUTEX Forum發表演講表示，語音逐漸成為人們用來查詢所需資訊的輸入方式。由於科技的進步，特別是機器學習的發展讓使用者說的話能更精準的被識別，進而完成搜尋，Google觀察到語音搜尋的筆數自2013年開始大幅成長。

Google發現，使用者查詢（query）有三大轉變。首先，使用者在Google助理上所輸入的查詢內容更長，查詢字串長度比Google搜尋上的類似查詢長了20％。舉例而言，使用者口頭上會詢問「哥本哈根的天氣如何」，而非僅輸入「哥本哈根 天氣」。第二，Google助理上所輸入的查詢內容比較屬於交談式，對話形式的程度是Google搜尋的200倍。第三，Google助理的查詢內容以行動導向為主，其行動導向的程度則是Google搜尋的40倍多。

Google開發的助理功能希望可以滿足使用者的需求，包含協助訂餐、聽音樂、紀錄個人的健身數據與遊戲等等。為了達成這項目標，Google建立了Actions on Google，讓各種規模大小的公司與開發者都可以透過「打造Actions（動作）」，協助使用者完成各種事情。例如播放音樂、電影，到控制智慧裝置，或是打電話聯繫親友。

Actions包含Google既有的功能，像是Google地圖的路線規畫，以及其他開發者、品牌等第三方單位的功能，讓Google助理能協助使用者完成更多樣化的動作，滿足他們各式各樣的需求。目前已有超過1百萬種的Actions並持續增加中。

目前，Actions on Google可支援的語言為19種，可在內建Google助理、聲控智慧音箱上使用。由於Google助理也支援有操作螢幕的裝置，例如：Android手機、iPhone、Android電視與Smart Displays等等，所以Google也為Actions新增視覺化的使用者介面（visual UI）。全球超過10億個裝置都能體驗Google助理提供的服務。

由於使用者對於類似的需求，甚至是相同的請求，可能會有數以千計的表達方式，因此Google需要進一步了解使用者的意圖。為了處理這種複雜性，Google將人們的各種提問或請求，與內建意圖這個分類方式進行媒合。舉例來說，當使用者想玩遊戲時，可能說「來點有趣的事」、「給我一個小遊戲」，或是「有哪些好玩的」。在Google釐清使用者的意圖之後，便可依此將他們引導至正確的介面，可能是行動應用程式、網站或是對話體驗，讓品牌提供的Actions滿足他們的需求。