搶進5G觀光商機 羽渡無人機隨叫即用平台亮相

2019-05-29 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣新創公司羽渡科技開發出全球首創的「DaaS: Drone-as-a-Service」智慧無人機隨叫即用平台，今(29)日首度在InnoVEX 2019亮相，將有助觀光業者運用新科技，搶進5G觀光商機。

「Go Drone！」是一套由羽渡科技自主開發DaaS技術，在2018年來台設立研發營運據點後，所完成商品化的B2B共享無人機營運方案；B2B業者或機構可以透過「Go Drone！」輕鬆加入共享無人機營運建置，企業可以根據自身場域環境的特殊需求，量身打造無人機起飛、降落及飛行路徑的空拍服務，經由後端系統全自動操控，大幅排除人為不當操控，可能發生的飛安和資安風險。

羽渡表示，想要安裝「Go Drone！」的業者只須聯絡預約專業的場域工程師到場規劃、安裝，共計四個精簡步驟，就能在極短的時間內，採用無人機加值現有的服務內容，成為拓展業務、增加收入的最佳幫手。

羽渡指出，隨著5G高速廣域的行動通訊時代來臨，將全面引爆觀光商機；運用業者所建置的B2B共享無人機營運方案，任何來訪的遊客可以使用手機免費的EverduitApp即時搜尋並取得業者機構的授權，享受「隨叫即用（DaaS）」的無人機空自拍服務。

舉例來說，民眾拍攝影片安全、便利、好上手，不必擔心限航法規，透過現有4G/LTE的行動網路，快速地把高解析度的影音畫面分享給親朋好友，在社群網路上共享「Go Drone！」。

全球首創的「Go Drone！」今日起到31日正式在InnoVEX亮相，對擁有豐富觀光景點的台灣來說，將是觀光業者搶搭5G觀光商機的好幫手。