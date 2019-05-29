飛捷攜手StarFab 共同投資智慧零售新創

2019-05-29 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



POS廠飛捷(6206)29日宣布攜手專注企業主題育成的StarFab Accelerator，成立「飛捷×StarFab加速器」共同投資新創，預期2年將投資10家新創企業，希望協助更多台灣新創導入既有場域，並取得深度業務合作。

「飛捷x StarFab加速器」關注領域將聚焦於智慧零售、軟體加值及智慧醫療等領域，入選團隊經過三個月的輔導和審查流程，將有機會取得業務合作機會和新台幣300萬元加速基金投資，讓全球更多優秀的新創團隊，可以透過「飛捷x StarFab加速器」建立商業合作契機，快速拓展國際市場以及取得基金投資以取得先機。

飛捷表示，面對物聯網時代，公司致力於在專業中尋求創新突破，並在CAMPS的發展策略下，將最新的嵌入式技術導入端點服務產業，開發以使用者為出發點的硬體產品。StarFab Accelerator為專注於物聯網、軟硬整合、雲端運算、AI的新創加速器，獨創的「主題式育成」機制，導入成熟企業的資源。

StarFab創辦人劉晏蓉認為，新創公司有技術，但沒有針對應用場域的專業知識，以及沒有切入的管道，透過系統性引進飛捷企業資源，入選的新創可專注於將核心競爭力極大化，非核心業務則在生態系中找到可信賴的合作夥伴，快速地建立競爭門檻，將服務或產品有效的商品化、規模化、國際化。

飛捷打造創新技術平台，將提供完整軟硬體研發和生產資源加速新創成長，並透過國內外市場通路發展經驗，為新創提供市場帶路資源。同時，結合StarFab有系統的輔導經驗，讓飛捷與新創共同打造完整的創新加速計畫，未來將持續積極扶植新創發展，協助智慧零售、智慧醫療及擁有人工智慧、影像和物件辨識等技術相關的新創發展更多元的智慧應用。