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微軟：現代化電腦將加速創新與企業轉型

2019-05-29 17:22中央社 台北29日電

微軟消費暨裝置銷售事業群全球副總裁派克今天在台北國際電腦展（Computex）舉行專題演講，預期新一代現代化電腦、連網裝置與物聯網解決方案將加速創新體驗及企業轉型。

派克（Nick Parker）表示，微軟持續與夥伴密切合作，落實增進工作效率與生活體驗的智慧終端解決方案。微軟在電腦展現場展示了各種電腦、物聯網裝置、物聯網解決方案，以及未來生態系的創新解決方案，致力為夥伴與客戶持續推動成長和企業轉型。

派克說，微軟投入資源促進現代化作業系統體驗，並善用先進的矽晶技術、強大的電腦效能、雲端及人工智慧，包括Asian Inking平台、有助於照片標記的認知辨識服務、可將Android手機螢幕同步鏡射到電腦的Your Phone功能等創新應用，將在未來幾個月內陸續推出。

微軟在Computex現場發表了新服務與軟體程式，讓硬體製造商能加以運用，使裝置連網並成為物聯網解決方案的一部分。其中一項應用IoT Plug and Play是最新的開放式建模語言，可無縫連接物聯網裝置和雲端，協助微軟的裝置合作夥伴布建大規模的物聯網解決方案。

派克表示，微軟力求簡化物聯網，從雲端至最小型的微控制器裝置，完全符合夥伴與客戶的需求，提供適合的智慧雲端服務、軟體及開發工具。

微軟物聯網雲端服務
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