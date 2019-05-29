羽渡推無人機隨叫即用平台 搶攻5G觀光商機

2019-05-29 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



台灣新創公司羽渡科技開發出全球首創「DaaS: Drone-as-a-Service」智慧無人機隨叫即用平台，搭配無人機空拍共享營運方案，解決飛安授權與資安控管問題，在5月29到31日InnoVEX 2019首次問世，搶攻5G觀光商機。

「Go Drone！」是一套由羽渡科技所自主開發DaaS技術，在2018年來台設立研發營運據點後，所完成商品化的B2B共享無人機營運方案。B2B業者或機構可以透過「Go Drone！」輕鬆加入共享無人機營運建置，企業可以根據自身場域環境的特殊需求，量身打造無人機起飛、降落及飛行路徑的空拍服務，經由後端系統全自動操控，大幅排除人為不當操控，可能發生的飛安和資安風險。

運用業者所建置的B2B共享無人機營運方案，任何來訪的遊客可以使用手機免費的EverduitApp即時搜尋並取得業者機構的授權，享受隨叫即用的無人機空自拍服務，簡單好用又安全。

羽渡科技2016年由美國知名加州大學洛杉磯分校（UCLA）資訊博士賴成家創辦領軍，在矽谷組建Everduit智慧物聯（AIoT）研發團隊，注入思科（Cisco）、F5Network等資通訊國際大廠平台系統經驗，致力開發羽渡科技軟體開發套件（SDK）平台，並已於現階段完成無人機應用軟體導入，提供使用者穩定、安全、易上手的無人機隨叫即用套裝技術。