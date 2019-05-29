工研院攜華碩搶攻AIOT 走進智慧飲食感測領域

2019-05-29 15:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



工研院與華碩電腦今(29)日宣布攜手前進AIoT智慧健康領域，針對民眾關心的飲食安全智慧科技進行技術合作。(由左至右為工研院微系統中心研發組長林靖淵、工研院微系統中心執行長朱俊勳、華碩營運長謝明傑、華碩智慧物聯網事業部總經理趙國維。 圖／工研院提供 分享 facebook

AIOT（智慧物聯網）商機蓬勃，工研院今（29）日宣布與華碩（2357）合作，搶進智慧飲食感測領域，開發新世代光學式蔬果洗淨感測器，未來也將針對食品安全智慧科技領域進行技術合作。

工研院微系統中心執行長朱俊勳表示，以人工智慧（AI）結合物聯網（IoT）的AIoT裝置，是當前最火紅的產業新應用，根據國際調研機構IDC預估，今年AIoT商機就可能達1兆美元。

工研院已著手開發多項如PM2.5空品檢測、智能照顧等微型化智慧感測技術，此次與華碩進行合作，雙方將就智慧健康食安領域深化合作，共同投入前瞻性創新科技開發，帶動台灣產業掌握智慧物聯網龐大市場商機。

華碩營運長謝明傑表示，多年前開始，華碩即積極布局智慧健康領域發展，思考如何運用科技，提供一系列健康趨勢監測，並朝向醫療級FDA／CE／TFDA等認證申請。

現在，華碩與工研院攜手於食安領域訂定技術合作備忘錄，結合雙方智慧物聯網研發能量，將持續為民眾帶來更多便利又安心的智慧健康及生活領域應用。

近來食安問題層出不窮，消費者意識抬頭，雙方鎖定智慧物聯網技術合作的第一步即是新式蔬果洗淨感測器的開發，並於一年一度的COMPUTEX電腦展發表設計概念，由工研院研發的「微型蔬果洗淨檢測系統技術」，可利用微型光譜感測技術分析特定物質光譜波長，結合華碩IoT應用及大數據分析，為民眾健康把關。