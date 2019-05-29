郭台銘、童子賢同逛Computex 大批人潮圍觀

2019-05-29 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海（2317）董事長郭台銘、和碩董事長童子賢今（29）日一同逛Computex，被大批民眾與媒體包圍。