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Gartner：三星、華為Q1穩坐智慧手機市場冠、亞軍寶座

2019-05-29 14:06經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

國際研調機構Gartner出具最新報告指出，2019年第1季全球智慧型手機對終端使用者銷售量下滑2.7%，總計3.73億支，儘管華為在美國市場缺席，仍穩坐全球第二大智慧型手機廠商的地位，並持續縮小與三星之間的差距。

Gartner資深研究總監Anshul Gupta表示，頂級智慧型手機的需求仍低於基本款機種，影響了像三星、蘋果這類主打高階智慧型手機的品牌。

此外，4G功能型手機保有價格低廉的優勢，使得功能型手機升級智慧型手機的速度趨緩，實用型智慧手機的需求也隨之減少。

旗艦型智慧手機的創新速度減緩和價格上揚兩大因素，使得換機周期持續拉長，即使是美國、中國大陸這兩個智慧型手機銷量最大的國家，2019年第1季銷售量也分別下滑15.8%和3.2%。

三星在2019年第1季依舊是全球手機銷售冠軍，拿下19.2%市占率，而華為年成長率44.5%，是全球前五大廠商中最高者，總計銷售5,840萬支。

華為在所有地區的智慧型手機銷量均有所成長，Anshul Gupta指出，華為在歐洲和大中華地區這兩個最大市場的表現亮眼，智慧型手機銷售分別成長69%和33%，華為持續稱霸大中華地區，奪下29.5%市占率，也使其穩坐2019年第1季全球第二大智慧型手機廠商的寶座。

Anshul Gupta分析，若Google應用程式和服務正式停止支援華為手機，將會影響華為的全球布局，因為華為手機市場有近半數都在海外，不但會使消費者對品牌產生疑慮，短期內更限制了華為的成長空間。

三星智慧型手機銷售在2019年第1季下滑8.8%，仍然是全球排名第一的智慧型手機廠商，Anshul Gupta指出，三星推出旗艦型智慧型手機Galaxy S10系列，雖廣受好評但對銷售影響有限，因為S10從2019年第1季末才開始出貨。

此外，三星也強化了中階和入門款智慧型手機的組合，除更新A系列、J系列之外，還新推出M系列，不過來自中國大陸製造商的激烈競爭亦牽制著三星成長。

蘋果第1季iPhone銷售量總計4,460萬台，較前一年同期下滑17.6%，Anshul Gupta分析，iPhone在各個市場降價確實有助提振需求，但還不足以讓第1季恢復成長。許多蘋果使用者尚未看見更換新機的益處，因此，蘋果正面臨市場換機周期拉長的困境。

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