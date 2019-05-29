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台達電8K綠劇院 Computex吸睛登場

2019-05-29 14:01經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電（2308）於2019台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2019），以全球領先的8K投影技術及符合物聯網架構的各式解決方案，打造一座8K綠劇院，在智能、節能的觀影空間中展現震撼的8K細緻影像。

劇院中實際應用台達電樓宇自動化解決方案，情境呈現區域智能控制；劇院停車場則展示結合微電網系統的電動車充電方案；而劇院生活館展示最新的消費性電子產品及室內空氣品質方案，讓參觀者感受台達科技在智慧城市生活中的互聯生智新應用。

台達電執行長鄭平強調，城市邁向低碳、智慧已是全球趨勢，而建築、交通、資通訊基礎設施等城市中重要耗能領域，也正是台達關注的策略市場。

台達電以物聯網爲基礎，串連暖通空調、照明控制、安全監控、區域控制、基礎設施等技術，打造出整合式的樓宇管理平台。因應快速成長的電動車充電需求，我們也開發出V2H/V2G雙向電動車充電設備，讓城市電力調度更具彈性。

台達品牌長郭珊珊表示，劇院是創意展現的舞台，也是城市中人們生活休憩的空間。台達電8K綠劇院採用全球領先的雷射8K 投影機，畫素高達3,300萬、亮度高達25,000流明，呈現震撼影像。

劇院並結合樓宇自動化科技，控制可調色溫嵌燈及簾幕，依劇場不同情境打造迎賓、播放及散場三種模式；同時劇院內應用室內環境品質及智慧安防監控解決方案，搭配可視化管理軟體，打造出以人為本、安全舒適的觀影空間。

台達電電動車物聯網
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