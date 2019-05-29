群創獲通用汽車供應商創新獎 全球僅4家企業獲此大獎

2019-05-29 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



群創（3481）今（29）日宣布獲頒美國通用汽車2018 GM Award- Coveted Supplier Innovation Award（最令人嚮往供應商創新獎），全球僅4家獲此大獎，群創是唯一的台灣企業；車用暨航太營運總處魯迅（Lucien Van Riel）總處長透露，GM和群創從2019年進行為期5年的美金億元以上合作訂單，由於汽車面板需要二至三年的認證，預計2021年起將挹注營收。

最令人嚮往供應商創新獎由全球通用汽車採購，工程技術，品質，製造和物流管理人員組成的團隊，從產品採購、全球採購、製造服務、客戶服務、售後服務及物流等方面做完整嚴格的績效評核。

美國通用從15個國家、133個最佳供應商中，最後決定4家公司在創新方面表現優異，分別來自美國、加拿大、日本與台灣的群創。

車用暨航太營運總處魯迅（Lucien Van Riel）總處長表示，很榮幸獲得美國通用2018年供應商創新獎。群創提出的GO BLACK技術，令人驚豔的極致黑表現，高規品質質量、快速透明與即時供應物流績效，協助GM全球成功搶市，獲得欽賴。

魯迅Lucien Van Riel說，很自豪過去8年成為通用汽車長期合作夥伴之一，因為創新，得到肯定；經過兩年研發，群創獨家光學技術，降低面板屏幕與機身間的色差，實現極致的黑色美學，群創的研發、技術與業務團隊投入顯示器視覺解決方案，是引以為傲的團隊，因此也跟通用汽車建立強大穩固的合作關係。

魯迅透露，GM和群創從2019年進行為期5年的美金億元以上的合作訂單，由於汽車面板需要二至三年的認證，預計2021年起將挹注營收；美國通用汽車全球採購與供應鏈高級副總裁史蒂夫基弗說，通用表揚來自15個國家、133家最佳供應商，這些供應商始終超越通用汽車的期待，創造卓越價值，為通用注入創新能量，贏得消費者信賴。