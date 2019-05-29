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群創 獲通用汽車最令人讚賞／最夢寐以求供應商創新獎

2019-05-29 11:06經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

美國通用汽車5月16日於密西根沃倫市舉辦第27屆年度供應商頒獎典禮，群創光電獲頒 2018 GM Award- Coveted Supplier Innovation Award，全球僅4獲此大獎，群創光電也是唯一的台灣企業，可說是台灣之光。

車用暨航太營運總處魯迅（Lucien Van Riel）總處長表示，很榮幸獲得美國通用2018年供應商創新獎。群創提出的GO BLACK技術，令人驚豔的極致黑表現，高規品質質量、快速透明與即時供應物流績效，協助GM全球成功搶市，獲得欽賴。

最令人嚮往供應商創新獎由全球通用汽車採購，工程技術，品質，製造和物流管理人員組成的團隊，從產品採購、全球採購、製造服務、客戶服務、售後服務以及物流等方面做完整嚴格的績效評核。美國通用從15個國家、133個最佳供應商中，最後決定四家公司在創新方面表現優異，分別來自美國、加拿大、日本與台灣的群創光電。

總處長魯迅Lucien Van Riel表示：「我們很自豪過去八年成為通用汽車長期合作夥伴之一，因為創新，我們得到肯定。」通用評審團對群創技術創新的評價：「群創光電GO BLACK創新顯示器技術大幅改善觸控顯示器的反射率，面板關機時，螢幕與外框呈現均勻黑，有如一體成型，這是車用面板一大突破。」

魯迅說：「汽車不只是行動工具，是工匠級視覺藝術品。經過兩年研發，群創獨家光學技術，大大降低了面板屏幕與機身之間的色差，實現了極致的黑色美學。 Lucien說，群創光電研發、技術與業務團隊不眠不休投入顯示器視覺解決方案，這是我引以為傲的團隊，因此也跟通用汽車建立強大穩固的合作關係。」

總處長魯迅透露，GM和群創光電從2019年進行為期5年的美金億元以上的合作訂單，由於汽車面板需要2~3年的認證，預計2021年起將挹注營收。 

美國通用汽車全球採購與供應鏈高級副總裁史蒂夫基弗表示，這次表揚了來自15個國家、133家最佳供應商，這些供應商始終超越通用汽車的期待，創造卓越價值，為通用注入創新能量，贏得消費者信賴。

通用總處長魯迅（左）與群創張浥塵 。 圖／群創提供
通用總處長魯迅（左）與群創張浥塵 。 圖／群創提供
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