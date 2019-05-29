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韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

星展最新報告：科技戰下 台灣受衝擊程度恐高於南韓

2019-05-29 09:53經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

星展集團研究部資深經濟學家馬鐵英指出，美中科技戰可能會干擾區域電子產業供應鏈，從而衝擊台灣和南韓

台灣受到的傷害程度恐將比南韓大。台灣和南韓目前為中國最大的兩個電機和設備進口來源，分別占22%和19%。就占各自的GDP而言，台灣達19%，南韓為6%。

至於華為的供應商，台灣企業數量超過南韓；根據新聞報導，華為92家核心供應商中有10家來自台灣，而僅有2家來自南韓。

美中科技戰將會干擾區域電子產業供應鏈，進而傷害台灣和南韓。

表面上，美國貿易禁令會促使中國科技企業尋求替代的供應來源，為台灣和南韓半導體企業創造機會。然而，儘管台灣和南韓在全球晶圓代工領域扮演關鍵角色，如今積體電路設計和IT軟體仍由美國主導。

由於美國希望切斷中國科技企業的上游技術供應，隨之而來的可能是整個供應鏈中斷的風險，包括衝擊與中國有業務往來的台灣和南韓半導體企業。

另一方面，預期全球消費者將會以其他國家的產品來替代中國的電子產品，也有可能使台灣和南韓受惠。美中在科技領域的爭議若持續，將會促使台灣和南韓的科技企業分散其生產基地，而在此部分，南韓的準備較為充足。

透過替代效應，美中科技戰也會惠及台灣和南韓。由於中國科技業面臨來自美國的技術保護主義，全球消費者可能會以其他國家的產品來替代中國的電子產品。

在這個方面，南韓的受益程度將會超過台灣。三星目前是全球第一大智慧手機供應商，市占率為21%（IDC，2018年）；而華為位列第二，占比為15%。

如果華為遭禁安卓生態系統，那麼可以合理預期消費者將從購買華為產品轉向三星產品。另外，三星在電信領域也將與華為競爭。

華為目前是全球電信基礎設施市場的龍頭，市占率為28%（Dell'Oro，2018年）。三星依然落後，僅占3%的市占率，但三星已經計畫在未來三年增加5G技術投資並提升電信網路設備業務。

在美中科技戰的背景下，華為的困境可能會為三星帶來機遇。

南韓華為三星
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