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宏碁陳俊聖：在新領域找新藍海 才是貿易戰解決辦法

2019-05-28 21:25經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

宏碁於2019台北國際電腦展（Computex 2019）期間，於台北信義區香堤大道廣場展示全新品牌ConceptD、電競品牌Predator系列新品，宏碁今（28）日舉辦記者會，董事長陳俊聖表示，外部環境的挑戰，在此挑戰下，宏碁覺得解決辦法就是更多創新 ，而不是見招拆招，在新領域中找到新藍海，才是未來發展。

陳俊聖也驕傲的說，宏碁受邀參與聯合國環境規劃署（UNEP）在日本大阪的國際環境科技中心（IETC）所召開的全球對談會議，在5月21、22日的會議期間，宏碁以觀察員的身分出席，和所有與會者針對「整體廢棄物管理科技解決方案」主題展開全球對談，本次會議預計替6月將舉行的G20部長級會議和高峰會提供專家意見。

陳俊聖表示，貿易戰每天都有變化，宏碁是要維持彈性、開放。對宏碁來說，回歸到基本面、策略面，在創新找到新藍海。

宏碁4月發表新品牌Concept D，代表的商用創作領域有多大，陳俊聖說明，電競領域已進入成熟領域，成長幅度已經放緩，而商用創作領域比電競還要大，這是一塊新藍海。目標未來電競加上Concept D占比會越來越高。

至於宏碁明年是否會推出5G NB，陳俊聖說，會密切注意5G發展，有明確答案會再向大家報告。

宏碁陳俊聖電競
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