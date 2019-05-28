從股價看拚經濟功夫 謝金河提醒郭董注意集團旗下股價

2019-05-28 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河今(28)日最新臉書發文，以有志大位者，請把自己的管區照顧好為題表示，政治人物把拚經濟掛在嘴邊，但是光用嘴巴說無益，先把自己管區的企業做好，比什麼都重要；他同時提醒鴻海董事長郭台銘，如果鴻海股價頻創新低，如何說服大家相信他有拚經濟的本事？「郭董在拚政治的時候，也該注意集團旗下的股價」。

謝金河指出，把自己管區的企業做好，比什麼都重要；川普總統最近在推特說71%的美國人覺得現在的經濟比2016年好的比率達71%，這就是經濟成績單。

他說，拚不拚經濟其實很主觀，但自己可以管轄的上市公司股價，很客觀能展現領導者的治理能力，例如，朱立倫可以影響的倫飛股價，如果一直只有2元多，如何說服大眾說有拚經濟的能力？高育仁先生應該為女婿想想辦法。

謝金河進一步表示，郭董現在每天上電視，告訴國人他最有能力拚經濟，但如果鴻海股價頻創新低，如何說服大家相信他有拚經濟的本事？謝金河強調，鴻海軍團輻員龐大，在日本，上海，深圳，香港都有上市公司，郭董在拚政治的時候，也該注意集團旗下的股價。

印象中拚經濟成績不佳的小英總統，最近說不會讓唱衰台灣的人得逞！謝金河認為，小英突然變得勇敢，經過仔細看過國營企業上市公司的股價，除了高鐵股價大漲之外，兆豐金、第一金、華南金、合庫金、台企銀、台肥、台盬等股價都創新高，小英三年任期，台股寫下史上最久的萬點旅程。

如果從股價看拚經濟的功夫，謝金河說，韓國瑜市長可以管轄的高雄銀行股價9元多，也算維持平盤。他強調，從股價看拚經濟的本事，也許可以是一個指標。