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緯穎攜手3M 展出兩相浸沒式冷卻系統

2019-05-28 18:03經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯穎今（28）日在台北國際電腦展，展出採用開放式運算計畫(Open Compute Project, OCP)伺服器、48V技術與3M 電子氟化液設計的兩相浸沒式液冷系統。透過提高電源與冷卻系統的效率，以及易於維護和高可靠度的優勢，滿足資料中心快速成長的功耗與運算密度需求。

緯穎的兩相浸沒式液冷系統擁有高運算密度，支援高達一百台OCP TiogaPass伺服器主機板。整體系統設計不僅易於維護，且無須風扇、散熱裝置與機房空調。此外，還能避免因空氣、灰塵與靜電引起的系統故障。不但能達到較佳的PUE (Power Usage Effectiveness)，也提供了氣冷技術所無法滿足的解決方案。透過緯穎的48V與電源池(Power Pooling)技術，更可進一步提高系統的能源使用效率。

而在浸沒式冷卻系統中，冷卻液的選擇對於整體性能表現扮演關鍵性的角色。緯穎一直以來與浸沒式冷卻液的領導廠商3M合作，以實現高效系統的設計，並於Computex2019中展出雙方合作成果。

緯穎資深副總暨技術長張順來表示: 「緯穎很高興能與3M合作，共同展示先進的冷卻系統。藉著3M的專業知識，協助我們共同實現先進的兩相浸沒式液冷系統。這將協助資料之心因應來自雲端運算、人工智慧與高效能運算(HPC)等應用對功耗和運算密度需求的挑戰。我們將持續投入，為資料中心提供最佳的總體擁有成本(Total Cost of Ownership, TCO)，同時確保系統性能與可靠度。」

3M台灣交通運輸與電子產品事業群總經理尹國忠表示: 「3M很榮幸能與緯穎密切合作。透過推動先進的兩相浸沒式冷卻系統，一同翻轉資料中心的冷卻技術。緯穎的浸沒式冷卻系統，正展現了未來資料中心應用所需的高效能解決方案。」

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