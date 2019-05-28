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COMPUTEX登場 宏達電攜高通、中華電、NVIDIA展新應用

2019-05-28 17:39經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電(2498)今（28）日宣布攜手高通、中華電、NVIDIA等，在今年COMPUTEX推出VR虛擬實境及5G通訊網路產品體驗；另外，最新VR虛擬實境產品VIVE Pro Eye也正式在台灣、日本、澳洲及紐西蘭市場推出，台灣消費者可在台灣VIVE.com和全台HTC 專賣店購買，產品建議售價為53,000元。

宏達電指出，與美國高通及中華電共同合作，在COMPUTEX期間展示實際5G網路垂直應用，為台灣的5G預商用進程立下關鍵里程碑；宏達電說，HTC 致力打造 5G 產業生態鍊，在消費終端設備上為產業及消費者帶來全新網路體驗，未來透過5G，不僅可即時同步提供高品質的VR及AR內容，更能延伸發展更多雲端產業鍊應用，讓全球使用者可以透過5G高速即時享受更多元化的內容。

宏達電與NVIDIA也宣布推出軟體開發套件（SDK），讓更多的開發者可以為這些技術設計更多的體驗與運用。HTC VIVE單獨為Unity平台推出注視點渲染技術（Foveated Rendering）的擴充功能；NVIDIA則會提供可變著色比率（VRS）技術的原生包裝軟體，通過新的渲染技術GPU處理，增強不同區塊處理能力來提高渲染能力和圖像品質，並結合 VIVE Pro Eye 內建的眼球追蹤功能，開發者可以獲得更多資源來完成模擬場景以及 VR 效能的優化。

宏達電指出，VIVE Pro Eye今日正式在台灣、日本、澳洲及紐西蘭市場推出，台灣市場消費者可在台灣VIVE.com和全台HTC 專賣店購買，產品建議售價為53,000元。即日起購買VIVE系列產品，將隨機附贈免費6個月VIVEPORT Infinity無限下載訂閱會籍（價值2,514），讓消費者享受暢玩VR內容通通免費優惠。

宏達電攜高通在COMPUTEX期間展示實際5G網路垂直應用。圖／宏達電提供
宏達電攜高通在COMPUTEX期間展示實際5G網路垂直應用。圖／宏達電提供
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