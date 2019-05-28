曜越發表水冷電競系統 2019展望依舊樂觀

2019-05-28 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



曜越今（28）日發表電競電動升降桌，以及一整套完整水冷電競系統，該公司2019年第2季業績將優於去年同期，2019年展望依舊樂觀，下半年將大量出貨美國市場，可望帶動業績進一步增長。

曜越董事長暨執行長林培熙今天表示，2019年是曜越進入20週年里程碑的一年。該公司從賣散熱器產品起家，發展成提供電競和DIY完整解決方案的品牌。

曜越今天在Computex 2019，展示Level 20 RGB電競電動升降桌、A700鋁製強化玻璃高直立式機殼、Level 20 RGB電競鍵盤、Level20電競滑鼠、Level 20電競滑鼠墊、H1 RGB電競耳機、E1電競耳機跟XComfort酒紅色真皮電競椅所組成的一整套水冷電競系統。

曜越2019年除了電源、周邊、散熱、機殼等原產品線外，今年成長新動能來自水冷系統電競主機。隨著新產品在Computex亮相，下半年將大舉跨入美國市場。

曜越2019年第2季為傳統淡季，預料將為2019年全年谷底，但可望較去年同期成長。該公司2019年4月營收3.06億元，第2季單月營運將呈現逐月上揚態勢。

曜越目前美國佔營收比重達四成，至於歐俄則占三成，亞太市場也達三成。由於美國佔比最大，曜越在美國政府施加2,000億美元關稅增加一成時，已啟動第一波漲價，反映成本增加。