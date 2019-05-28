親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

館長有7前科？李天鐸凸顯國軍高層法治素養有待加強

藍營砸水球也難擋！立院65票通過李進勇人事案

曜越發表水冷電競系統 2019展望依舊樂觀

2019-05-28 17:06經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

曜越今（28）日發表電競電動升降桌，以及一整套完整水冷電競系統，該公司2019年第2季業績將優於去年同期，2019年展望依舊樂觀，下半年將大量出貨美國市場，可望帶動業績進一步增長。

曜越董事長暨執行長林培熙今天表示，2019年是曜越進入20週年里程碑的一年。該公司從賣散熱器產品起家，發展成提供電競和DIY完整解決方案的品牌。

曜越今天在Computex 2019，展示Level 20 RGB電競電動升降桌、A700鋁製強化玻璃高直立式機殼、Level 20 RGB電競鍵盤、Level20電競滑鼠、Level 20電競滑鼠墊、H1 RGB電競耳機、E1電競耳機跟XComfort酒紅色真皮電競椅所組成的一整套水冷電競系統。

曜越2019年除了電源、周邊、散熱、機殼等原產品線外，今年成長新動能來自水冷系統電競主機。隨著新產品在Computex亮相，下半年將大舉跨入美國市場。

曜越2019年第2季為傳統淡季，預料將為2019年全年谷底，但可望較去年同期成長。該公司2019年4月營收3.06億元，第2季單月營運將呈現逐月上揚態勢。

曜越目前美國佔營收比重達四成，至於歐俄則占三成，亞太市場也達三成。由於美國佔比最大，曜越在美國政府施加2,000億美元關稅增加一成時，已啟動第一波漲價，反映成本增加。

曜越目前專攻品牌，本身在中國並無設廠，目前供應商大部分都在大陸，美中貿易戰關稅提高，曜越已陸續啟動漲價因應，由於曜越本身專攻中高階電競市場，相對於中低階市場的廠商，調整售價彈性相對較高。

曜越董事長暨執行長林培熙。圖／曜越提供
曜越董事長暨執行長林培熙。圖／曜越提供
分享

曜越
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

英特爾電腦展演講 蕭敬騰驚喜現身

2019-05-28 14:11

張忠謀：貿易戰影響嚴重 將傷害全球科技創新

2019-05-28 12:00

日商三化新廠今動土 壯大銅鑼園區半導體材料產業聚落

2019-05-28 14:57

升遷利器 工研院科技產業經營高階主管研習班限量報名

2019-05-28 14:55

「雙A」拚人氣 比新比創意

2019-05-28 14:46

潘健成：記憶體Q3表現樂觀

2019-05-28 14:46

群聯結盟超微 打造PCIe 4.0應用

2019-05-28 14:46

研華與輝達合作 加速AIoT布局

2019-05-28 14:44

2019台北國際電腦展 聚焦人工智慧、5G等主題

2019-05-28 11:53

COMPUTEX開幕 半導體大咖避談華為事件

2019-05-28 11:13

童子賢：資通訊業扮演經濟成長「威力寶石」

2019-05-28 10:46

台南女兒蘇姿丰當上超微執行長 重新定義「MIT」

2019-05-28 09:53

任正非表態：陸抵制蘋果 我第一個反對

2019-05-28 01:35

華為一旦退出Android 三星受惠

2019-05-28 01:29

華為掃貨 NAND將掀搶購潮

2019-05-28 01:27

群聯 打入AMD供應鏈

2019-05-28 01:26

台北電腦展／超微7奈米處理器 報到

2019-05-28 01:26

台北電腦展／高通攜聯想 推5G電腦

2019-05-28 01:26

「不會與美拚刺刀」任正非：華為準備打持久戰

2019-05-28 00:03

鴻海高雄買地 蓋智慧工廠

2019-05-27 23:32

郭董：鴻海備戰…會愈來愈好

2019-05-27 23:27

群創大陸智財權官司 報捷

2019-05-27 23:18

台灣大 打造5G智慧球場

2019-05-27 23:10

群創布局專利 建構防護網

2019-05-27 23:09

陳其邁會微軟高層 暢談產業新議題

2019-05-27 21:44

林百里：廣達終於有自有品牌

2019-05-27 19:51

Netflix高風險營運 專家：花越多賺越多

2019-05-27 17:40

緯穎推邊緣運算平台 滿足5G時代需求

2019-05-27 17:15

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

台灣之星行動營收年增13% 連三年雙位數成長

2019-05-27 14:54

確定投資高雄 鴻海將建智慧工廠

2019-05-27 14:42

全球Q1電視品牌出貨季減24.6% 中國品牌奪第三至六名

2019-05-27 14:42

今明年伺服器產業 廣達非常樂觀

2019-05-27 14:27

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

2019大師論壇演講者諾貝爾經濟學獎得主羅默抵台

2019-05-27 12:27

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58
看更多

熱門文章

張忠謀：貿易戰影響嚴重 將傷害全球科技創新

2019-05-28 12:00

華為掃貨 NAND將掀搶購潮

2019-05-28 01:27

林百里：廣達終於有自有品牌

2019-05-27 19:51

美國商務部制裁黑名單 華為代理商「訊崴科技」入列

2019-05-28 08:57

壽險股下跌效應！中壽現增 訂價20.6元不如預期

2019-05-27 21:35

禾聯碩總座陳榮聰因病辭世 職務由林欽宏暫代

2019-05-27 18:47

貿易戰對台灣傷害有多大？一張表彙整外資示警不斷

2019-05-27 20:23

外幣ATM再進化 一台可領美元、日圓、人民幣

2019-05-27 19:52

喬中華郵政標案？郭台銘：背後的人相當有Power

2019-05-27 21:32

富邦儲蓄險降利率 不下架

2019-05-28 00:55

寶佳林陳海 出清台中銀股

2019-05-28 00:55

華固營業報告書：一路看空的專家已改變看法

2019-05-28 11:03

富邦壽董采苓：台幣保單利率降到沒人買 跟停售一樣

2019-05-27 18:43

台南女兒蘇姿丰當上超微執行長 重新定義「MIT」

2019-05-28 09:53

欣陸賣高鐵股 殷琪：純財務考量

2019-05-27 23:30

任正非表態：陸抵制蘋果 我第一個反對

2019-05-28 01:35

國發基金注資台企銀 黃博怡：等行政院點頭

2019-05-27 21:07

貿易戰升級科技戰 立委質疑：廢印花稅的邏輯是什麼？

2019-05-28 06:08

羅智先主導 統一啟動百年大戰略

2019-05-27 23:17

台糖量販事業部大量解僱案 6月6日三度協商

2019-05-27 19:53

群聯 打入AMD供應鏈

2019-05-28 01:26

央行喊話奏效 台幣連二升

2019-05-28 00:49

逾億元退票戶增加！ 4月存款不足退票率升高

2019-05-27 19:09

住外國民遺產 申報扣除受限

2019-05-28 00:52

日本清酒降關稅？ 30日再戰

2019-05-28 01:06

羅默：美中貿易戰需雙方務實討論 否則無法解決

2019-05-28 11:52

郭董：鴻海備戰…會愈來愈好

2019-05-27 23:27

華為一旦退出Android 三星受惠

2019-05-28 01:29

名家觀點／不只是鯰魚，更是領頭羊

2019-05-28 00:59

勞動部開支票 許銘春：基本薪資拚30K

2019-05-27 23:52

滙豐：美對陸加稅 掃到台灣出口

2019-05-28 01:29

欣陸投控去年EPS創佳績 殷琪罕見出席股東會前記者會

2019-05-27 18:25

ARM推新處理器方案 獲聯發科5G晶片採用

2019-05-27 22:56

鴻海高雄買地 蓋智慧工廠

2019-05-27 23:32

印度生意…大陸工程不輕易承攬

2019-05-27 23:25

群創布局專利 建構防護網

2019-05-27 23:09

Netflix高風險營運 專家：花越多賺越多

2019-05-27 17:40

所得稅修法 還卡在立院

2019-05-28 01:19

興達電廠新增燃氣機組 環評初審過關

2019-05-28 13:34

台北電腦展／高通攜聯想 推5G電腦

2019-05-28 01:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top