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專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

升遷利器 工研院科技產業經營高階主管研習班限量報名

2019-05-28 14:55經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

科技浪潮瞬息萬變，科技管理的視角必須更廣更遠，而科技產業經營人才的培訓更顯得重要，備受業界肯定、工研院產業學院招牌課程「科技產業經營高階主管研習班」第六期即將開課！總計七天50小時的科技高階訓練研習，邀請廣達電腦、研華科技、中美矽晶、Digital Doctor pvt. Ltd.、勤業眾信集團、台清交大及工研院等12位產學研重量級專家，為國內產業高階主管最夯的充電課程。

工研院產業學院執行長周怡君表示，近年來各種前瞻技術的急遽演進，科技產業的生態體系及市場也產生革命性巨變。面對這些挑戰，科技業領導人必須要有全新的科技產業經營思維與策略，才能在商業戰場上搶得領先地位。工研院連續數年辦理科技產業經營高階主管研習班深受好評，期望運用工研院豐沛的產業網脈，為台灣培養科技產業的新一波CEO人才，促進台灣下一個科技榮景。

在商業世界中，人脈亦是重要資本之一，「科技產業經營高階主管研習班」吸引來自跨產學研及各科技領域的學員，建立溝通合作平台，課程後更能長期促進產業內更多的良性交流與互動。自2015年來已辦理五期，多位學員具碩博士學位，經培訓後更獲得晉升成為領導階層的機會。

此次「科技產業經營高階主管研習班」課程單元包括人工智慧未來商機的專題演講、洞悉客戶需求的科技行銷、美中科技戰、以循環科技創造新經濟等，講師陣容包括，廣達電腦董事長林百里、中美矽晶董事長盧明光、台大經濟系名譽教授陳添枝、清大科管院榮譽講座教授史欽泰、交大管科院教授朱博湧、工研院副院長彭裕民等，將提供新一代領導人多元觀點與思考方向，增強學員在科技快速變動下綜觀全局與運籌帷幄的能力。

課程將於6月21日開課，限額30名，歡迎科技產業高階菁英人才踴躍參加。

科技業高階主管升遷利器，企業大老親授經營策略，工研院「科技產業經營高階主管研習班...
科技業高階主管升遷利器，企業大老親授經營策略，工研院「科技產業經營高階主管研習班」限量報名。記者李珣瑛／翻攝
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