美中貿易戰動盪 童子賢：資通訊仍是經濟成長威力寶石

2019-05-28 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）今天開幕，主辦單位之一台北市電腦公會理事長童子賢表示，過去一年美中貿易戰雖然使科技業有動盪，但只要資通訊與半導體技術持續精進，當消費者渴望新產品之時，仍然可扮演經濟成長的「威力寶石」。

今年COMPUTEX共有1685家廠商使用5508個展位，相較去年成長1成，並以5G、AI、IoT、電競與XR、智慧零售、區塊鏈等數位經濟趨勢作為展覽六大主題，規劃InnoVEX新創特展與SmarTEX物聯網解決方案共同展出，以便於海內外買主採購科技產品與各種創新數位經濟解決方案。

童子賢今於開幕致詞時表示，COMPUTEX已經邁入第39屆，台灣的資通訊、半導體、IC設計等與國際密切接軌，因此展覽會議相當有效率，成為重要的媒合平台，甚至在美中貿易戰刺激下，今年的參展攤位數還叫去年成長1承，並且首次使用南港展覽館二館。

美中貿易戰刺激下，在陸台商陸續回流，甚至傳出有意移轉到東南亞等地，童子賢說，儘管過去一年美中貿易戰動盪不安，但是他相信，資通訊、半導體產業就像威力寶石，只要技術不斷精進，就會帶來經濟繁榮和進步。

童子賢也呼應總統蔡英文出席COMPUTEX的致詞，他說，台灣尊重智慧財產權、注重環保、正直誠信、友善又有效率，同時積累深厚的服務經驗與傲人的產業管理技術，這是台灣資通訊與電子產業所擁有特質，也是持續獲得國際信任的原因，而台灣始終是全球產業分工中最重要、最積極、最安全、最有活力的合作夥伴。