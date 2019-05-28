邑錡藝術領域縮時原創作品 於Compurex展首度展出

2019-05-28 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



縮時攝影機大廠邑錡（7402）積極擴大Brinno品牌市場知名度，推動縮時攝影技術在不同領域的延伸，在今（28）日登場的台北國際電腦展期間，首次發表除建築應用外，在藝術作品、手作工藝領域的縮時原創作品，並推出自主開發的輔助配套多功能脚架，引領大眾動態捕捉藝與技的完美表現 – 從構思、設計、施作、到成品的完整過程，重現創作者凝鍊心血之創作價值。

邑錡表示，旗下Brinno品牌今夏將推出全新的「創意縮影套件」，其中，「賦能」(Empower)系列縮時相機具備卓越的電池續航力及高清影像技術，配套脚架靈活捕捉任何拍攝視角，協助展現創作過程的完整記錄。

此次展會以「創意」為主題，展出合作工坊的展會施工、西點烘焙、手工皂製作、美甲、多肉植物、乾燥花圈等手作工藝等縮時短片。

展會現場有專人指導縮時拍攝技巧，讓參觀者輕鬆入門，成為專業玩家。展覽期間並擧辦贈送創作酷卡、抽獎、以及免費教學課程大放送等好禮活動。

邑錡指出，今年自有品牌OBM業務進展較過去加速可期，除已完成縮時攝影產品韌體開發，推出結合Wi-Fi、Full HD以及手機影片編輯App等功能於一身的高規格縮時攝影相機，更著眼於智慧居家安控趨勢明確，有望挹注Brinno品牌數位電子貓眼良好銷售環境。

此外，邑錡亦同步優化全球品牌經銷結構，目前透過超過70個經銷代理銷售全球各地，除深耕建築工業市場，積極推動市場汰舊換新商機，並陸續拓展縮時攝影多元應用需求開發，帶動未來營運保持良好成長動能。