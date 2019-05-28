英特爾電腦展演講 蕭敬騰驚喜現身

2019-05-28 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



晶片大廠英特爾（Intel）今（28）日在台北國際電腦展舉行演講，除了介紹諸多自家新產品，並邀來業界人士站台，還特地邀請流行歌手蕭敬騰現身會場。

蕭敬騰之所以現身英特爾會場，主要是該公司介紹為數位內容創作者開發的電腦機種；蕭敬騰也說，他在家有兩台電腦，一台用來製作音樂，一台則用來打電動。