首家MSO採用IPv6 TBC帶領用戶與國際接軌

2019-05-28 14:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



隨著物聯網、智能家庭、居家照護、智慧城市等等的數位發展，全球的網際網路通訊協定位址使用的IPv4（2的32次方）已經不足，第六版的通訊協定位址規範IPv6在全球開始佈署，台灣第三大有線電視多系統營運商台灣寬頻 （TBC）於6月1日起正式啟動採用IPv6，成為全國第一家採用IPv6的MSO，帶領用戶與國際接軌。

行政院交通部於2011年底開始進行推動IPv6的升級規劃，發展 IPv6 創造創新服務發展環境。

TBC表示，持續規劃推動IPv6的升級，包括寬頻與骨幹網路的升級和網路電腦設備軟硬體的更新汰換等等，不論是TBC對用戶的服務網站、DNS／DHCP系統、機房對外電路等，還有辦公室內部網路設備、資料庫／應用伺服器等等，都需要投入大筆資金做升級。如今TBC很榮幸能成為第一家MSO導入IPv6技術。

IP(Internet Protocol)位址是網際網路通訊協定的位址，如同生活中的電話號碼一樣，不論是室內電話或手機都需有一組門號，才可以撥打和接聽。

個人電腦、筆電或是智慧型手機，要連上網際網路，同樣也需要擁有一組IP位址，才能與遠端主機通訊，做資訊的接收和傳送。之前使用的IPv4的位址格式是採用32位元長度，能提供2的32次方個位址，換算後約42億個，但全球人口有約77億。

而IPv6的位址格式則採用128位元長度，其位址能提供2的128次方個，約為3.4 * 1,038個，遠遠超過IPv4的數量，預估能讓地球上每個人都分到100萬個IP位址，或是地球上每平方公尺面積皆提供1,000多個IP位址，據估計號稱地球上的每一粒沙子都能有一個位址。

IPv6是數位匯流、智能科技、行動上網等科技的重要基礎，也是國家持續發展資通網路的競爭優勢，導入IPv6好處不只IP位址自動配置讓系統更簡化，還有內建安全的加密機制讓通訊更安全，而且網路連線服務的品質設定更穩定有保障，讓民眾擁有高品質的網際網路服務。

TBC執行長陳振珉表示，IPv6是世界趨勢也是勢在必行的，TBC提供客戶申請IPv6服務，但對於申請IPv6的客戶會採用雙協定（IPv4／IPv6同時存在）的服務方式連線，主要是因為目前大多數的網站都還是以使用IPv4位址為主流，使用純IPv6的網站仍為少數，所以我們會以雙協定機制連線，但TBC已經將技術環境都準備好，讓我們的客戶能與國際無縫接軌。

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）董事執行長黃勝雄對於TBC今起正式採用IPv6技術表示讚許，他指出，台灣在網際網路協定IPv6的成長率在去年高居全球之冠，TBC領先全國MSO第一個採用IPv6，不振珉僅將讓台灣的網路發展又向前推動，而且也能為台灣經濟發展再創新動能。

希望其他MSO也能盡快跟進，讓國內的數位匯流及智慧居家能更快速蓬勃發展。

除了導入最新版本的通訊協定位址，對於TBC的光纖寬頻上網服務，陳振珉表示，TBC積極增鋪光纖並導入DWDM技術，也已於2017年完成環狀網路的建置，讓上網品質更穩定，今年初更導入進階的RFoG和GPON技術及設備，以「光直達」宣告光纖到府的服務。

將數位電視以及網際網路訊號，經由光纖傳輸到大樓或社區後建立光纖大樓（FTTB），並提供收視戶以光纖的方式做客戶端終端設備的介接（FTTH），提供較高上行速率，或對稱式之網際網路接取服務給個人和企業用戶，目前已提供500M的高速網路，預計今年會視客戶需求推出1G的高速上網。

TBC表示，今年將火力全開，主力於建置更多光纖到府大樓，讓光纖服務搭配無線網路，幫客戶建置一個智慧生活家庭。

TBC指出，隨著人口快速老化，台灣於八年後將進入「超高齡社會」的人口結構，防災防盜已經不能滿足所謂智慧家庭的需求，醫療長照服務的功能將成為整合在智能數位家庭中不可或缺的一環，智慧家庭都需要透過高頻寬能更有效的將所有室內室外的科技功能、數位服務、資訊等等各項功能整合起來，同時TBC也將持續推出智能家庭和照護服務相關的產品，讓用戶能輕鬆打造數位智能家庭。