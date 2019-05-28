親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

選舉產生器 蔡英文總統有幾個「第二故鄉」？

首家MSO採用IPv6 TBC帶領用戶與國際接軌

2019-05-28 14:01經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

隨著物聯網、智能家庭、居家照護、智慧城市等等的數位發展，全球的網際網路通訊協定位址使用的IPv4（2的32次方）已經不足，第六版的通訊協定位址規範IPv6在全球開始佈署，台灣第三大有線電視多系統營運商台灣寬頻 （TBC）於6月1日起正式啟動採用IPv6，成為全國第一家採用IPv6的MSO，帶領用戶與國際接軌。

行政院交通部於2011年底開始進行推動IPv6的升級規劃，發展 IPv6 創造創新服務發展環境。

TBC表示，持續規劃推動IPv6的升級，包括寬頻與骨幹網路的升級和網路電腦設備軟硬體的更新汰換等等，不論是TBC對用戶的服務網站、DNS／DHCP系統、機房對外電路等，還有辦公室內部網路設備、資料庫／應用伺服器等等，都需要投入大筆資金做升級。如今TBC很榮幸能成為第一家MSO導入IPv6技術。

IP(Internet Protocol)位址是網際網路通訊協定的位址，如同生活中的電話號碼一樣，不論是室內電話或手機都需有一組門號，才可以撥打和接聽。

個人電腦、筆電或是智慧型手機，要連上網際網路，同樣也需要擁有一組IP位址，才能與遠端主機通訊，做資訊的接收和傳送。之前使用的IPv4的位址格式是採用32位元長度，能提供2的32次方個位址，換算後約42億個，但全球人口有約77億。

而IPv6的位址格式則採用128位元長度，其位址能提供2的128次方個，約為3.4 * 1,038個，遠遠超過IPv4的數量，預估能讓地球上每個人都分到100萬個IP位址，或是地球上每平方公尺面積皆提供1,000多個IP位址，據估計號稱地球上的每一粒沙子都能有一個位址。

IPv6是數位匯流、智能科技、行動上網等科技的重要基礎，也是國家持續發展資通網路的競爭優勢，導入IPv6好處不只IP位址自動配置讓系統更簡化，還有內建安全的加密機制讓通訊更安全，而且網路連線服務的品質設定更穩定有保障，讓民眾擁有高品質的網際網路服務。

TBC執行長陳振珉表示，IPv6是世界趨勢也是勢在必行的，TBC提供客戶申請IPv6服務，但對於申請IPv6的客戶會採用雙協定（IPv4／IPv6同時存在）的服務方式連線，主要是因為目前大多數的網站都還是以使用IPv4位址為主流，使用純IPv6的網站仍為少數，所以我們會以雙協定機制連線，但TBC已經將技術環境都準備好，讓我們的客戶能與國際無縫接軌。

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）董事執行長黃勝雄對於TBC今起正式採用IPv6技術表示讚許，他指出，台灣在網際網路協定IPv6的成長率在去年高居全球之冠，TBC領先全國MSO第一個採用IPv6，不振珉僅將讓台灣的網路發展又向前推動，而且也能為台灣經濟發展再創新動能。

希望其他MSO也能盡快跟進，讓國內的數位匯流及智慧居家能更快速蓬勃發展。

除了導入最新版本的通訊協定位址，對於TBC的光纖寬頻上網服務，陳振珉表示，TBC積極增鋪光纖並導入DWDM技術，也已於2017年完成環狀網路的建置，讓上網品質更穩定，今年初更導入進階的RFoG和GPON技術及設備，以「光直達」宣告光纖到府的服務。

將數位電視以及網際網路訊號，經由光纖傳輸到大樓或社區後建立光纖大樓（FTTB），並提供收視戶以光纖的方式做客戶端終端設備的介接（FTTH），提供較高上行速率，或對稱式之網際網路接取服務給個人和企業用戶，目前已提供500M的高速網路，預計今年會視客戶需求推出1G的高速上網。

TBC表示，今年將火力全開，主力於建置更多光纖到府大樓，讓光纖服務搭配無線網路，幫客戶建置一個智慧生活家庭。

TBC指出，隨著人口快速老化，台灣於八年後將進入「超高齡社會」的人口結構，防災防盜已經不能滿足所謂智慧家庭的需求，醫療長照服務的功能將成為整合在智能數位家庭中不可或缺的一環，智慧家庭都需要透過高頻寬能更有效的將所有室內室外的科技功能、數位服務、資訊等等各項功能整合起來，同時TBC也將持續推出智能家庭和照護服務相關的產品，讓用戶能輕鬆打造數位智能家庭。

金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

COMPUTEX開幕 半導體大咖避談華為事件

2019-05-28 11:13

童子賢：資通訊業扮演經濟成長「威力寶石」

2019-05-28 10:46

台南女兒蘇姿丰當上超微執行長 重新定義「MIT」

2019-05-28 09:53

英特爾電腦展演講 蕭敬騰驚喜現身

2019-05-28 14:11

2019台北國際電腦展 聚焦人工智慧、5G等主題

2019-05-28 11:53

任正非表態：陸抵制蘋果 我第一個反對

2019-05-28 01:35

華為一旦退出Android 三星受惠

2019-05-28 01:29

華為掃貨 NAND將掀搶購潮

2019-05-28 01:27

群聯 打入AMD供應鏈

2019-05-28 01:26

台北電腦展／超微7奈米處理器 報到

2019-05-28 01:26

台北電腦展／高通攜聯想 推5G電腦

2019-05-28 01:26

「不會與美拚刺刀」任正非：華為準備打持久戰

2019-05-28 00:03

鴻海高雄買地 蓋智慧工廠

2019-05-27 23:32

郭董：鴻海備戰…會愈來愈好

2019-05-27 23:27

群創大陸智財權官司 報捷

2019-05-27 23:18

台灣大 打造5G智慧球場

2019-05-27 23:10

群創布局專利 建構防護網

2019-05-27 23:09

陳其邁會微軟高層 暢談產業新議題

2019-05-27 21:44

林百里：廣達終於有自有品牌

2019-05-27 19:51

Netflix高風險營運 專家：花越多賺越多

2019-05-27 17:40

緯穎推邊緣運算平台 滿足5G時代需求

2019-05-27 17:15

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

台灣之星行動營收年增13% 連三年雙位數成長

2019-05-27 14:54

確定投資高雄 鴻海將建智慧工廠

2019-05-27 14:42

全球Q1電視品牌出貨季減24.6% 中國品牌奪第三至六名

2019-05-27 14:42

今明年伺服器產業 廣達非常樂觀

2019-05-27 14:27

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

2019大師論壇演講者諾貝爾經濟學獎得主羅默抵台

2019-05-27 12:27

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

經濟解析／楊應超：不管選舉贏不贏 郭台銘都贏了

2019-05-27 10:57

群創智權專利戰報喜 惠科主張侵權全部宣告無效

2019-05-27 10:26

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

法人：貿易戰局勢詭譎 資金棄科技轉進傳產

2019-05-27 09:02

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58
看更多

熱門文章

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

「Uber條款」緩衝期延長 公告4個月後執法

2019-05-27 15:30

華為掃貨 NAND將掀搶購潮

2019-05-28 01:27

一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36

張忠謀：貿易戰影響嚴重 將傷害全球科技創新

2019-05-28 12:00

林百里：廣達終於有自有品牌

2019-05-27 19:51

壽險股下跌效應！中壽現增 訂價20.6元不如預期

2019-05-27 21:35

美國商務部制裁黑名單 華為代理商「訊崴科技」入列

2019-05-28 08:57

禾聯碩總座陳榮聰因病辭世 職務由林欽宏暫代

2019-05-27 18:47

貿易戰對台灣傷害有多大？一張表彙整外資示警不斷

2019-05-27 20:23

喬中華郵政標案？郭台銘：背後的人相當有Power

2019-05-27 21:32

外幣ATM再進化 一台可領美元、日圓、人民幣

2019-05-27 19:52

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

富邦儲蓄險降利率 不下架

2019-05-28 00:55

寶佳林陳海 出清台中銀股

2019-05-28 00:55

北部9縣市55萬人尚未報稅 國稅局：快報稅免罰錢

2019-05-27 17:08

富邦壽董采苓：台幣保單利率降到沒人買 跟停售一樣

2019-05-27 18:43

洗錢防制、追稅令夾擊 國銀香港分行財管爆收攤潮

2019-05-27 14:42

國銀香港分行 金飯碗的難以承受之重

2019-05-27 14:42

台南女兒蘇姿丰當上超微執行長 重新定義「MIT」

2019-05-28 09:53

貿易戰升級科技戰 立委質疑：廢印花稅的邏輯是什麼？

2019-05-28 06:08

華固營業報告書：一路看空的專家已改變看法

2019-05-28 11:03

欣陸賣高鐵股 殷琪：純財務考量

2019-05-27 23:30

任正非表態：陸抵制蘋果 我第一個反對

2019-05-28 01:35

國發基金注資台企銀 黃博怡：等行政院點頭

2019-05-27 21:07

羅智先主導 統一啟動百年大戰略

2019-05-27 23:17

台糖量販事業部大量解僱案 6月6日三度協商

2019-05-27 19:53

不灰心！京華城三度捲土重來 6月27日開標

2019-05-27 16:39

群聯 打入AMD供應鏈

2019-05-28 01:26

逾億元退票戶增加！ 4月存款不足退票率升高

2019-05-27 19:09

央行喊話奏效 台幣連二升

2019-05-28 00:49

日本清酒降關稅？ 30日再戰

2019-05-28 01:06

住外國民遺產 申報扣除受限

2019-05-28 00:52

今明年伺服器產業 廣達非常樂觀

2019-05-27 14:27

華為一旦退出Android 三星受惠

2019-05-28 01:29

郭董：鴻海備戰…會愈來愈好

2019-05-27 23:27

長榮航空機上過夜包 獲頒五項大獎

2019-05-27 16:59

名家觀點／不只是鯰魚，更是領頭羊

2019-05-28 00:59

欣陸投控去年EPS創佳績 殷琪罕見出席股東會前記者會

2019-05-27 18:25

滙豐：美對陸加稅 掃到台灣出口

2019-05-28 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top