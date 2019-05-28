創見攻AIOT智慧物聯網 推3D NAND固態硬碟

2019-05-28 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



數位儲存媒體廠商創見（2451）推出全新寬溫耐用系列2.5吋SATA III、PCIe M.2、與SATA III M.2工業用固態硬碟，採用頂級3D NAND快閃記憶體，由於應用層面廣，該公司全力搶攻AIoT智慧物聯網、網路通訊、智能交通、安全監控等各類嵌入式系統。

創見表示，本次推出全新固態硬碟，分別為具強固耐用特性的V系列、與耐用寬溫兼具的I系列，可廣泛用於各式嵌入式主機的空間配置需求，全系列皆採用頂級3D NAND快閃記憶體，打破平面顆粒帶來的技術限制，耐用度等級相當於MLC快閃記憶體，相較於2D NAND平面式快閃記憶體，3D NAND在速度、性能、穩定度等方面均擁有更優異的表現，I系列亦符合寬溫（-40°C至85°C）規格，可穩定地在極端氣候條件環境下長時間運作。

創見也指出，本次推出的固態硬碟搭載PCIe Gen3 x4介面，提供四條傳輸通道，每條通道可以同時接收與傳輸資料，並符合最新NVMe 1.3規範，傳輸效率高達32 Gb／s，讓讀寫速度飆高至每秒1,800MB及800MB，將傳輸效能再次提升到前所未有的境界。

此外，高耐用度及低功耗的特性，可提供長效穩定的儲存表現及耐用性，為嵌入式系統打造強悍高速的效能。

創見指出，3D NAND固態硬碟內建獨家多重技術，包含SLC caching技術，可大幅提升硬碟讀寫效能與使用壽命；RAID engine資料保護機制，可全面保護資料安全以提升硬碟穩定度；LDPC錯誤校正機制，可有效糾錯並自動校正，將成為未來AIoT重要關鍵應用。